Johnny Walker attribue la perte de Corey Anderson à son ancien entraîneur: “ Le problème est avec lui ”

Johnny Walker pense qu’il a perdu contre Corey Anderson à l’UFC 244 à cause de son ancien entraîneur.

Walker entrait dans le combat en montant haut sur une séquence de neuf victoires consécutives, notamment 3-0 à l’UFC avec trois KO au premier tour. Contre Anderson, le combat ne s’est pas déroulé comme il a été éliminé au premier tour.

Pourtant, pour Walker, bien qu’il ait perdu, il dit que c’est à cause de son ancien entraîneur avec qui il s’est séparé depuis. Il pense qu’il l’a trop stressé, ce qui l’a empêché de jouer.

“Je n’accepte pas cette perte car je peux le battre. Je le sais. Mais j’ai eu un petit problème pendant le combat, la semaine de combat aussi, avant le combat un peu de stress avec mon équipe », a récemment déclaré Johnny Walker au Schmo. «J’ai donc beaucoup appris et cela ne se reproduira plus. Je ne m’entraîne plus avec mon ancien entraîneur parce que le problème est avec lui.

«Pendant la semaine de combat, il m’a stressé deux fois et avant le combat, il m’a presque fait mal à l’épaule parce qu’il ne sait pas tenir correctement le coussin. Nous ne nous apparions pas trop bien la semaine du combat », at-il poursuivi. «Depuis longtemps, je commence à en avoir, vous savez, parce que nous vivons ensemble, sur le respect aussi. Quelque chose ne se rencontre pas. Alors maintenant, je n’ai pas d’entraîneur et j’essaie d’aller à Tristar et de chercher un nouvel entraîneur et une nouvelle expérience et de nouveaux gars. Et je suis prêt à recommencer. “

Maintenant, il part pour TriStar pour travailler avec Firas Zahabi et chercher à revenir dans la colonne des victoires contre Nikita Krylov à l’UFC Brasilia. Là, il dit qu’il sera un bien meilleur combattant et entraînera tout avec Zahabi à ses côtés.

“Je vais travailler dans tout”, a déclaré Walker. «Lutte, jiu-jitsu, grève, boîte, tout ce que je peux travailler. J’apprends et m’améliore toujours chaque jour. Donc je serai meilleur et je reviendrai. Bientôt. Le 14 mars. Brésil. Mon temps pour obtenir à nouveau le bonus de la nuit. “

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 13/01/2020.