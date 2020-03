Johnny Walker confiant qu’il sera KO Nikita Krylov, veut un tir au titre plus tard cette année

Image: @ufc sur Instagram

Johnny Walker est confiant qu’il sera de retour dans la colonne des victoires à l’UFC Brasilia ce samedi lorsqu’il affrontera Nikita Krylov.

La dernière fois, Walker a fait un grand pas en compétition où il a combattu Corey Anderson à l’UFC 244. Beaucoup pensaient que le Brésilien marquerait un autre KO sur les temps forts, mais ce n’était pas le cas. Au lieu de cela, c’est Anderson qui a marqué un TKO au premier tour.

Maintenant, quatre mois plus tard, Walker est impatient de revenir dans l’Octogone.

“Vous ne savez pas à quel point je veux me battre”, a déclaré Walker lors d’un récent épisode de la radio BJPENN.com. “Je suis vraiment excité. Je veux battre quelqu’un. Je veux me tester. Je ne veux pas blesser quelqu’un, mais je veux assommer quelqu’un. “

Saisie de ce scrap contre Krylov, Johnny Walker prévoit de revenir dans la colonne des victoires avec une victoire KO. Il sait que Krylov est bon sur le terrain mais il sait qu’il est le meilleur combattant. Et, s’il se lève la main, le Brésilien dit que cela prouvera qu’il est prêt pour une nouvelle étape en compétition.

«J’aime vraiment ce match. Je pense vraiment que c’est un très bon match pour moi de revenir parce que c’est un assez bon combattant. Il a un bon jeu de stand up, un bon jeu au sol. Il a un peu de lutte, il a un peu de cardio », a déclaré Walker. “Il est donc un combattant complet. Cela va donc être un très bon test pour moi. Battre ce mec va me dire que je suis prêt pour le prochain niveau. “

En fin de compte, si Walker obtient une victoire par élimination directe, il sait que cela le place bien dans la photo du titre. Il pense qu’il n’aura besoin que de quelques victoires de plus et pourrait très bien se battre pour la ceinture d’ici la fin de l’année.

“Je vais travailler pour ça. Je vais me battre le plus possible et m’entraîner aussi fort que possible. Si j’ai l’occasion de me battre pour le titre tourné à la fin de l’année ou au début de l’année prochaine, je veux travailler pour cela », a conclu Walker.

Pensez-vous que Johnny Walker sera KO Nikita Krylov à l’UFC Brasilia?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 13/03/2020.