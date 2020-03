Johnny Walker de l’UFC Brasilia cherche à «assommer quelqu’un», prêt pour le «niveau suivant»

Le concurrent des poids lourds légers Johnny Walker cherche à se remettre sur les rails demain soir (samedi 14 mars 2020) à l’UFC Fight Night 170 en direct sur ESPN + de l’intérieur du gymnase Nilson Nelson à Brasilia, au Brésil, quand il affrontera le finisseur divisionnaire Nikita Krylov sur la carte principale.

Walker, 27 ans, est devenu célèbre de 2018 à 2019 après avoir remporté ses trois premières apparitions dans l’Octogone par élimination directe au premier tour. Le combattant brésilien populaire visait déjà le titre des poids lourds légers de Jon Jones avant qu’une défaite inattendue contre Corey Anderson à la fin de 2019 ne fasse dérailler ses plans.

Maintenant, avec une nouvelle ardoise pour commencer 2020, Walker cherche à reprendre l’élan qu’il a abandonné il y a seulement cinq mois.

“Vous ne savez pas à quel point je veux me battre”, a déclaré Walker à BJPenn.com. “Je suis vraiment excité. Je veux battre quelqu’un. Je veux me tester. Je ne veux pas blesser quelqu’un, mais je veux assommer quelqu’un. “

En tant que l’un des combattants les plus excitants de l’alignement de l’UFC, Walker est aujourd’hui capable de mettre le feu à la scène. Bien que l’UFC Brasilia soit hébergé à huis clos en raison de l’épidémie de coronavirus, le jeune concurrent espère toujours tirer parti d’une bonne confrontation contre un vétéran confirmé.

«J’aime vraiment ce match. Je pense vraiment que c’est un très bon match pour moi de revenir parce que c’est un assez bon combattant. Il a un bon jeu de stand up, un bon jeu au sol. Il a un peu de lutte, il a un peu de cardio », a déclaré Walker. “Il est donc un combattant complet. Cela va donc être un très bon test pour moi. Battre ce mec va me dire que je suis prêt pour le prochain niveau. “

Si Walker est capable de vaincre Krylov, qui vient de perdre une perte de décision par décision partagée avec Glover Teixeira en septembre, cela pourrait le propulser à nouveau dans une catégorie de poids à la recherche de sang neuf. Krylov n’est pas le match le plus difficile pour Walker à 205 livres, mais c’est un test difficile qui pourrait rapprocher le Brésilien en évolution d’un titre décroché ici en 2020.

“Je vais travailler pour ça. Je vais me battre le plus possible et m’entraîner aussi fort que possible. Si j’ai l’occasion de me battre pour le titre tourné à la fin de l’année ou au début de l’année prochaine, je veux travailler pour cela », a conclu Walker.

MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup, de la carte de combat UFC Fight Night 170 ci-dessous, en commençant par les combats undercard ESPN / ESPN + «Prelims» à 15 heures. ET, suivi de l’heure de début de la carte principale ESPN / ESPN + à 18 heures. ET.