Johnny Walker dit qu’il n’a pas eu assez de temps pour réparer tous les trous de son jeu et qu’il continuera de s’entraîner à TriStar

Crédit d’image: UFC.com

Johnny Walker continuera de s’entraîner avec Firas Zahabi au gymnase TriStar de Montréal malgré sa défaite à l’UFC Brasilia.

Le Brésilien était quelqu’un que beaucoup croyaient être sur la voie rapide pour un titre décroché contre Jon Jones. Walker a obtenu des victoires rapides par KO sur Khalil Rountree, Justin Ledet puis Misha Crikunov. Pourtant, il est maintenant sur un dérapage perdant de deux combats, ceci après avoir été éliminé par Corey Anderson et abandonner une décision à Nikita Krylov.

Pour Walker, il dit que son dernier combat à l’UFC Brasilia a montré quelques trous dans son jeu. Mais, il sait qu’il va réparer tout cela au gymnase TriStar et sous l’entraîneur Zahabi.

«Merci beaucoup @firas_zahabi pour toute la formation technique. Je sais que nous n’avions pas autant de temps pour réparer tous mes trous dans mon jeu, mais je serai de retour à Montréal dès que possible pour m’entraîner et tout améliorer », a écrit Johnny Walker. «J’ai beaucoup à apprendre et j’ai hâte d’apprendre avec vous. Mettons-nous au travail et nous y arriverons. »

Walker est actuellement classé 11e dans la division mais devra sans aucun doute combattre quelqu’un en dessous de lui dans le classement lors de sa prochaine sortie. Il pourrait également combattre un ou deux adversaires non classés pour restaurer sa confiance.

Avant le combat, Walker a parlé à la radio BJPENN.com et était très en forme avec Zahabi. Il n’est donc pas surprenant de le voir décider de continuer à s’entraîner avec TriStar après la défaite.

“Mec, c’est vraiment bien. Il a de bons gars de haut niveau du judo de haut niveau. Je m’entraîne avec deux gars lourds. Deux d’entre eux, ils ont atteint les Jeux olympiques », a-t-il déclaré. «Ils sont vraiment bons, de haut niveau. Ils sont des judo de haut niveau et ils m’aident à m’épargner et à m’aider avec tout. Je m’entraîne parfois avec Georges [St-Pierre]. Georges m’a aidé dans ma technique, m’a aussi donné quelques astuces. C’est donc une très belle expérience et j’aime vraiment être ici »

Que pensez-vous de Johnny Walker disant qu’il n’a pas eu assez de temps pour réparer tous les trous de son jeu? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 19/03/2020.