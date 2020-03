Johnny Walker «heureux» malgré la défaite de l’UFC Brasilia face à Nikita Krylov

BRASILIA, Brésil – Johnny Walker espérait une guerre debout avec Nikita Krylov à l’UFC Brasilia le 14 mars. Il s’est retrouvé décontenancé en route vers une perte de décision dans une arène vide au Brésil.

Il n’est pas aussi bouleversé que vous auriez pu le deviner.

“Je suis heureux – j’ai combattu trois rounds”, a déclaré Walked aux médias à l’hôtel hôte de l’UFC à Brasilia. “C’était bon pour moi. Combattre trois manches dans la plus grande promotion au monde, au niveau de l’UFC, était super pour moi. Cela m’a aidé à évoluer en tant qu’athlète et à voir où je dois travailler. »

L’UFC Brasilia a été le premier combat de Walker depuis qu’il a rejoint le Tristar Gym et a travaillé avec l’entraîneur Firas Zahabi. Il n’a pas été victorieux samedi soir, et il est maintenant sur un skid perdant de deux combats après une défaite par élimination directe contre Corey Anderson, le poids lourd léger le mieux classé en novembre. Mais il reviendra au Canada pour son prochain camp d’entraînement.

«Firas a beaucoup à m’apprendre; J’ai beaucoup à apprendre et à évoluer avec lui », a déclaré Walker. «Je vais y retourner, m’entraîner et revenir beaucoup plus fort.

«J’ai 27 ans et je suis entré à l’UFC il y a un peu plus d’un an, donc ce n’est que le début pour moi. Tout est expérience. C’est tout nouveau pour moi. J’ai beaucoup à apprendre. Je ne sais toujours rien. (Ce combat) m’a beaucoup appris, donc je suis heureux. J’ai donné le meilleur de moi-même, je me suis battu dur, j’ai acquis de l’expérience et je reviendrai plus fort la prochaine fois. »

Walker admet qu’il doit améliorer ses capacités de lutte et de cardio.

“Il a mis beaucoup de pression, j’ai même défendu certains démontages, mais je ne sais pas ce qui s’est passé parce que j’étais fatigué”, a déclaré Walker. «J’ai un bon cardio. Je ne sais pas ce qui s’est passé … si c’était le temps. Je ne veux pas donner d’excuses, mais je suis fatigué. Il pleut beaucoup. Je ne sors pas faire la fête, je fais le bon régime. Quand je suis au camp et que je vais de la maison au gymnase et vice-versa. Il s’agit donc de s’entraîner davantage.

«Nikita a mis beaucoup de pression sur la lutte, où je dois aussi améliorer ma défense. Il ne voulait pas faire de commerce avec moi, et je le savais. Mais deux montent et un sort. Je dois être prêt à gagner ou à perdre. J’y suis allé prêt à mourir, j’ai fait de mon mieux. Je ne pouvais plus rien faire, mais j’étais là, en train de me battre. J’ai fait de mon mieux. Il est maintenant temps de retourner au gymnase et de s’entraîner davantage. Je suis content d’avoir disputé trois rounds. J’ai beaucoup vomi après le combat, je me sentais mal. C’est vraiment bien, je me sentais vivant. “