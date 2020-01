Johnny Walker sans coach n’a pas encore décidé entre Firas Zahabi à Tristar ou John Kavanagh à SBG Ireland

Johnny Walker cherche un nouvel entraîneur.

Après s’être séparé de Leo Gosling à la suite de sa défaite à l’UFC 244 contre Corey Anderson, le Brésilien s’est entraîné à l’UFC Performance Institute à Las Vegas, Nevada, avec l’intention de passer éventuellement au Tristar Gym de Montréal.

Mais si les choses ne fonctionnent pas avec Firas Zahabi, il y a toujours le plan B.

“Je veux déménager à Las Vegas après mon prochain combat et peut-être que je ferai mes prochains camps à Tristar”, a déclaré Walker à MMA Fighting. “Si j’aime ça, je vais rester avec lui. Si je n’aime pas ça, je vais aller à (SBG avec) John Kavanagh en Irlande. Je me suis entraîné avec lui auparavant, et maintenant je vais voir comment ça se passe avec Firas. J’ai deux excellents entraîneurs qui veulent travailler avec moi, donc je vais voir lequel me convient le mieux. »

Walker blâme sa chute avec Gosling pour sa perte à l’UFC 244.

Zahabi est surtout connu pour avoir conduit Georges St-Pierre au titre des poids mi-moyens lorsque «Rush» était encore un membre actif de la formation de l’UFC. De même, Kavanagh était le cerveau derrière la montée en puissance de Conor McGregor à la fois poids plume et poids léger.

Walker (17-4) affronte Nikita Krylov (26-7) à l’UFC Brasilia en mars au Brésil.