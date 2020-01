Johnny Walker se dirige vers Tristar, impute la perte de l’UFC 244 à son ancien entraîneur

Oh, quelle différence un combat peut faire. Avant son combat avec Corey Anderson à l’UFC 244, Johnny Walker était dans une phase de chauffe aux côtés de Dominic Reyes pour le prochain tir au champion des poids lourds légers Jon Jones. Mais ensuite Anderson a amidonné le Brésilien de 27 ans avec un premier tour KO (regardez-le ici). Maintenant, nos attentes ont évolué de façon très négative. Non seulement nous réalisons que Walker n’est évidemment pas prêt pour un tir au titre, mais beaucoup se demandent s’il sera en mesure de rester dans le cercle du concurrent.

Walker aura la chance de se racheter le 14 mars à l’UFC Brasilia contre Nikita Krylov, qui est le même type de combattant dur et fondamentalement solide qu’Anderson était. Que se passera-t-il dans ce combat si Johnny ne peut pas décrocher tôt le grand coup de grâce flashy? Où ira-t-il à l’UFC si tout ce grésillement se résorbe contre des adversaires à ce prochain niveau de compétition?

Nous imaginons que ce sont des questions que Walker peut se poser. Auparavant, le Brésilien a parcouru le monde pour reconstituer son entraînement dans divers camps de combat. Mais maintenant, il a abandonné son ancien entraîneur-chef et cherche un logement convenable au Tristar de Montréal sous la tutelle de Firas Zahabi, un entraîneur réputé pour les combattants de soirée avec des compétences déséquilibrées.

Walker a discuté de la perte d’Anderson avec The Schmo et comment les événements qui l’ont entouré l’ont convaincu qu’il avait besoin de changer.

“Je n’accepte pas cette perte parce que je peux le battre”, a déclaré Walker. “Je le sais. Mais j’ai eu un petit problème pendant le combat, la semaine de combat aussi, avant le combat un peu de stress avec mon équipe. J’ai donc beaucoup appris et cela ne se reproduira plus. »

“Je ne m’entraîne plus avec mon ancien entraîneur parce que le problème est avec lui”, a-t-il poursuivi. «Au cours de la semaine de combat, il m’a stressé deux fois et avant le combat, il m’a presque fait mal à l’épaule parce qu’il ne savait pas comment tenir correctement le coussin. Nous ne nous apparions pas trop bien la semaine du combat. Cela fait longtemps que je commence à en avoir, vous savez, parce que nous vivons ensemble, sur le respect aussi. Quelque chose ne se rencontre pas. Alors maintenant, je n’ai pas d’entraîneur et j’essaie d’aller à Tristar et de chercher un nouvel entraîneur et une nouvelle expérience et de nouveaux gars. Et je suis prêt à recommencer. “

Si blâmer si lourdement son ancien entraîneur n’est pas une bonne idée, cela laisse au moins Johnny confiant qu’il sera en mesure de renverser la vapeur.

“Je serai prêt. Je vais m’entraîner dur là-bas, je vais apprendre autant que possible, je vais battre Nikita Krylov », a-t-il déclaré.

Quant aux sceptiques?

“Je me fiche de ce que les gens pensent”, a déclaré Walker. “Je vais être le même gars, mais en mieux.”

«Je vais travailler dans tout», a-t-il conclu. «Lutte, jiu jitsu, grève, boîte, tout ce que je peux travailler. J’apprends et m’améliore toujours tous les jours. Donc je serai meilleur et je reviendrai. Bientôt. Le 14 mars. Brésil. Mon temps pour obtenir à nouveau le bonus de la nuit. “

Que pensez-vous, Maniacs? Tristar est-il le bon endroit pour quelqu’un comme Johnny Walker?