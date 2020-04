Johny Hendricks prêt à retourner dans l’octogone dans des conditions intéressantes

Johny Hendricks dit que la porte est toujours ouverte pour un retour à l’UFC.

Hendricks est un ancien champion poids welter de l’UFC qui dernière bataille en 2017, où il a subi une défaite par TKO contre Paulo Costa. Il a annoncé sa retraite du MMA en juin 2018, mais en novembre 2018, il a eu un combat de style «Bare Knuckle».

Dans des déclarations recueillies par le site BJPenn.com, “Big Rig”, a commenté qu’il ne voyait pas beaucoup d’événements et, au lieu de cela, n’aide qu’à former les fans ou les combattants qu’il connaît. Depuis lors, Hendricks admet que la démangeaison de concourir est revenue.

Je sais que je ne peux plus faire 170 livres . En ce moment, j’ai levé des poids, gardé la forme et entraîné mes garçons. Mais s’ils introduisaient une division de 175 livres, il serait là et se battrait à nouveau . Je suis trop petit pour être un poids moyen. Tout comme je peux bien faire au poids moyen, mais cela devrait être un bon match pour moi. À 170 ans, je ne peux pas le faire.

Cette condition serait donc de créer une nouvelle division, la division de 175 livres. Quelque chose déjà a été discuté et spéculé dans le passé. Hendricks ne voit aucun obstacle à l’âge:

J’ai seulement 36 ans. Je ne suis pas trop loin de l’endroit où j’étais quand je me battais. S’ils créaient avec une division de 175 livres, donnez-moi trois mois et je le ferais et je me battrais encore.