Jon Anik pense que Jon Jones a touché le fond après la dernière arrestation

Rarement à court de mots, il n’y a pas grand-chose que Jon Anik puisse dire à propos du dernier run-in du champion UFC des poids lourds Jon Jones avec la loi.

Jones a été arrêté jeudi dernier dans sa ville natale d’Albuquerque, dans le Nouveau-Brunswick, et inculpé de quatre infractions, dont des CFA aggravées et une utilisation négligente d’une arme à feu. Il a depuis conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs dans lequel il purgera quatre jours de détention à domicile et un an de probation, entre autres conditions. En un coup d’œil, la peine semble être légère, étant donné que cet homme de 32 ans est un deuxième contrevenant qui avait déjà été reconnu coupable d’un DUI en 2012.

Avant que l’accord sur le plaidoyer ne soit rapporté, Anik a parlé à Mike Heck du MMA Fighting et le commentateur vétéran de l’UFC ne pouvait que se plaindre que Jones se soit mis dans une autre situation regrettable.

“C’est juste triste – c’est triste, non?” Dit Anik. «C’est embarrassant pour ses filles, je pense que la plupart du temps, elles ne rajeunissent pas et à mesure qu’elles vieillissent et qu’il semble tourner une nouvelle feuille ou commencer à tourner la page et devenir un champion actif de l’UFC alors qu’il faisait fin 2018 en 2019, il semblait que peut-être qu’il allait être capable de suivre cette ligne droite et étroite, et évidemment ce n’était pas le cas. Je pense que pour moi, triste était juste l’émotion parce que j’aime vraiment le gars.

«Si vous le jugez uniquement sur la base d’une interaction personnelle, il est fondamentalement cohérent et authentique avec moi depuis que je l’ai rencontré dans sa chambre d’hôtel en 2011, le jour où il a déjoué un vol avant de battre Shogun pour gagner la ceinture. C’était la première fois que je rencontrais le gars, nous avons toujours eu une bonne relation. Je pense que pour moi, je suis une fille papa, je vois un père de filles, ça me rend très triste. Il était difficile de regarder cette séquence de caméras d’officier, c’était vraiment le cas. J’espère juste qu’il pourra en quelque sorte le trouver en lui pour transformer la tristesse et la colère en quelque chose de positif. »

Anik a appelé de nombreux matchs de championnat de Jones au fil des ans, donc il a eu un siège avant au plus haut de ses sommets, même si Jones a continué à trouver des problèmes en dehors de la cage. En plus du DUI 2012 et du DWI 2020, Jones a plaidé coupable d’avoir quitté les lieux d’un accident après avoir été impliqué dans un délit de fuite en avril 2015. Cet incident a conduit à la fin de son premier règne du titre des poids lourds légers en tant que L’UFC l’a dépouillé de la ceinture.

Ayant essentiellement grandi à l’UFC après avoir fait ses débuts en octogone à l’âge de 21 ans, la maturation de Jones a été une série d’arrêts et de départs. Anik pense qu’il a les bonnes personnes autour de lui et que c’est maintenant à Jones de réaliser à quel point il est tombé s’il espère sortir de ce trou.

“Il a un bon système de soutien”, a déclaré Anik. “Il a une équipe, vous savez que je me sens mal pour cette équipe qui l’a soutenu et qui n’a pas nécessairement récolté les fruits à des moments où ils pensaient qu’ils le feraient.” J’espère pour Jon Jones, mais il va devoir faire l’effort s’il veut vraiment changer les choses.

“Parfois, il faut toucher le fond pour vraiment changer quelque chose, et je pense qu’il a touché le fond il y a quelques jours.”