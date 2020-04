Jon Anik sur la situation de Jon Jones: “Ça me rend très triste”

Selon le commentateur de l’UFC, Jon Anik, le dernier contact de Jon Jones avec la loi le rend “très triste”.

La semaine dernière, Jones a été arrêté pour aggravation de sa conduite avec facultés affaiblies et usage négligent d’une arme à feu. Alors que Jones a pu éviter les peines de prison, cela marque le dernier incident d’une tendance troublante pour le champion des poids lourds légers de l’UFC.

Anik, qui comme Jones est le père de plusieurs filles, a du mal à en être témoin. L’homme play-by-play de l’UFC a réagi aux derniers problèmes de Jones dans une interview avec Mike Heck de MMA Fighting.

«Je suis une fille papa, je vois un père de filles. Ça me rend très triste.”

“C’est triste”, a déclaré Anik à propos de Jones. «C’est gênant pour ses filles surtout. Ils ne rajeunissent pas, et à mesure qu’ils vieillissent, et comme il a l’air de tourner une nouvelle feuille et de tourner la page, de devenir un champion actif de l’UFC comme il le faisait fin 2018 en 2019… On aurait dit qu’il allait être en mesure de suivre cette ligne droite et étroite, et ce n’était évidemment pas le cas.

“Je pense que pour moi, la tristesse est juste l’émotion parce que j’aime vraiment le gars”, a ajouté Anik. «Si vous jugez uniquement sur la base d’une interaction personnelle, il est fondamentalement cohérent et authentique avec moi depuis que je l’ai rencontré dans sa chambre d’hôtel en 2011 – le jour où il a déjoué un vol pour battre« Shogun »et gagner la ceinture. C’était la première fois que je rencontrais le gars. Nous avons toujours eu une bonne relation. Je pense que pour moi, je suis une fille papa. Je vois un père de filles, ça me rend très triste. Il était difficile de regarder cette séquence de caméras d’officier, c’était vraiment le cas.

“J’espère juste qu’il pourra le trouver en lui pour transformer la tristesse et la colère en quelque chose de positif.”

