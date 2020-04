Jon Fitch pourrait revenir, même si le MMA n’est «même plus un sport»

Jon Fitch peut ou non se battre à nouveau, et l’un ou l’autre résultat lui convient.

L’ancien challenger pour le titre de l’UFC et le concurrent actuel des poids welters Bellator se trouve à un carrefour de sa carrière de combattant. Fitch (32-7-2 MMA, 1-0-1 BMMA) combat certains des meilleurs au monde depuis 2002. Et à ce stade de sa carrière, le joueur de 42 ans a besoin de certaines conditions pour continuer combattre professionnellement.

«S’ils m’offrent plus que ce pour quoi je suis actuellement sous contrat, je combattrais n’importe qui. Mais sinon, un éliminateur de titre ou le titre – c’est ce qui le ferait “, a déclaré Fitch au MMA Junkie.

Fitch n’a pas participé depuis avril 2019, quand il s’est battu pour un match nul contre le champion des poids mi-moyen de Bellator, Rory MacDonald, lors du grand prix de 170 livres de la société.

Le vétéran chevronné a déclaré qu’on ne lui avait pas offert de combats depuis son dernier combat. Il a fait allusion à la retraite après le tirage au sort, mais il a parlé à son équipe de gestion de vouloir un gros combat ou une augmentation de salaire s’il devait retourner dans la cage Bellator.

La pensée de la retraite n’est pas une nouveauté pour Fitch. Il pense à s’éloigner depuis un certain temps après des frustrations liées au sport, des problèmes de santé, d’autres facteurs se sont conjugués ces dernières années.

“Je pense à la retraite depuis un certain temps parce que le corps est battu et que l’argent n’est pas là”, a déclaré Fitch. «Je fais ça depuis 17 ans et ce n’est pas le sport que je pensais que ça allait être. Ce n’est même plus un sport.

«C’est de la lutte pro sans le résultat prédéterminé. C’est donc frustrant d’être lié à ces promoteurs. Vous ne savez jamais quand vous allez vous battre, ou si vous allez vous battre, ou si c’est un bon combat. Il n’existe aucun système de mérite – il s’agit uniquement de divertissement. Ils font juste un show. C’est un spectacle.

«Ce n’est pas un sport, et c’est vraiment frustrant de s’en occuper. Cela, associé à des problèmes physiques – j’ai des enfants maintenant, donc si les combats ne sont pas vraiment attrayants, cela ne vaut pas la peine. Cela ne vaut pas la peine d’entrer dans un camp d’entraînement et de briser mon corps pour la somme d’argent que nous gagnons. Il y a d’autres emplois que vous pouvez faire et vous débrouiller sans vous blesser le cerveau.

“Je fais cela depuis si longtemps que si ce n’est pas un combat pour le Main Event et ce n’est pas pour un titre ou un éliminateur de titre, cela n’a pas vraiment de sens.”

Fitch est invaincu dans ses six derniers combats avec des victoires sur des noms notables comme Jake Shields, Paul Daley et Yushin Okami. Il a dit qu’il lui restait trois combats dans son contrat avec Bellator.

La pandémie de coronavirus annulant la plupart des sports majeurs dans le monde, y compris plusieurs événements Bellator, il est difficile de savoir quand les combats reprendront pour les athlètes et si Fitch recommencera ou non.

Si c’est la fin de la carrière de Fitch, il y aurait de quoi se remémorer et revenir en arrière. Cependant, il y a deux moments qu’il regarde plus affectueusement que les autres.

“L’ensemble du processus du combat (Georges St-Pierre) était assez génial – tout le camp d’entraînement et le combat lui-même”, a déclaré Fitch. «De plus, le combat contre Erick Silva a été plutôt bon au Brésil. C’était quelque chose où l’UFC essayait de se débarrasser de moi. Il était une étoile montante, je venais de subir une lourde perte, et ils voulaient que je perde à nouveau, puis me signent de nouveau autant. C’était leur plan. »

