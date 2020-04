Jon Fitch sur l’état actuel du MMA: “Ce n’est même plus un sport”

L’ancien challenger du titre des poids mi-moyens de l’UFC, Jon Fitch (32-7-2 MMA), n’est pas sûr de participer à nouveau aux arts martiaux mixtes.

Le concurrent de poids welter de longue date n’a pas mis les pieds dans la cage depuis avril 2019, quand il a combattu le champion des poids welter de Bellator, Rory MacDonald, pour un match nul controversé.

Après une mise à pied de douze mois, l’homme de 42 ans affirme qu’il ne reviendrait que pour un gros combat.

“S’ils m’offrent plus que ce pour quoi je suis actuellement sous contrat, je combattrais n’importe qui.” Jon Fitch a déclaré à MMAJunkie. “Mais sinon, un éliminateur de titre ou le titre – c’est ce qui le ferait.”

Alors que Fitch est prêt à revenir pour le bon prix, la retraite est également une option qu’il envisage depuis un certain temps.

“Je pense à la retraite depuis un certain temps parce que le corps est battu et que l’argent n’est pas là”, a déclaré Fitch. «Je fais ça depuis 17 ans et ce n’est pas le sport que je pensais que ça allait être. Ce n’est même plus un sport. ” A déclaré Jon Fitch. «C’est de la lutte pro sans le résultat prédéterminé. C’est donc frustrant d’être lié à ces promoteurs. Vous ne savez jamais quand vous allez vous battre, ou si vous allez vous battre, ou si c’est un bon combat. Il n’existe aucun système de mérite – il s’agit uniquement de divertissement. Ils font juste un show. C’est un spectacle. “

Jon Fitch a poursuivi:

«Ce n’est pas un sport, et c’est vraiment frustrant de s’en occuper. Cela, associé à des problèmes physiques – j’ai des enfants maintenant, donc si les combats ne sont pas vraiment attrayants, cela ne vaut pas la peine. Cela ne vaut pas la peine d’entrer dans un camp d’entraînement et de briser mon corps pour la somme d’argent que nous gagnons. Il y a d’autres emplois que vous pouvez faire et vous débrouiller sans vous blesser le cerveau. Je fais ça depuis si longtemps que si ce n’est pas un combat pour le Main Event et ce n’est pas pour un titre ou un éliminateur de titre, ça n’a pas vraiment de sens. “

