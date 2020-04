Jon Jones a fait une interview impromptue de Pâques sur Twitter

Toute cette situation de verrouillage du Coronavirus est assez ennuyeuse pour rendre quelqu’un fou. C’est pourquoi j’ai laissé un peu de mou à Jon Jones en ce qui concerne sa dernière arrestation aggravée pour délit de CFA. Ce n’est évidemment pas bon que les flics l’aient attrapé ivre comme un enfer mescal avec une arme de poing tirée, mais je comprends. Je ressens à quel point le monde est si rapide mais si lent et si terrible et fermé que vous ressentez le besoin de sortir et de simplement vous connecter avec d’autres humains, même s’il s’agit de sans-abri aléatoires.

J’imagine que c’est ce même besoin de se connecter à quelqu’un, à n’importe qui, a conduit Jones à Twitter ce soir dans ce que je ne peux que célébrer comme un point de vente plus sain (?) Pour son besoin de socialiser. Le champion des poids lourds légers de l’UFC a lancé une vidéo montrant sa fille apprenant des exercices de mouvement de tête de Pa Goat. Il a ensuite suivi cela en fouillant dans ses réponses et en discutant avec ses fans.

Jones nous a mis à jour sur son statut général de quarantaine, en disant qu’il “faisait un grand homme, juste en appréciant découvrir de nouveaux passe-temps et de nouveaux talents.” Parce que, comme on dit, les mains oisives sont les jouets du diable.

Quant à combien il aimerait reprendre le combat? “Jabbing quelqu’un dans le visage va être agréable, juste une chose de plus à attendre!” il a écrit.

Il y a un tas de trucs généraux “Joyeuses Pâques à vous, mon frère”, et tout cela est très agréable en ce qui concerne les athlètes de sports professionnels qui interagissent avec leur base de fans. Mais il y a certainement un point où les ennemis se rendent compte que Jon Jones interagissait sur Twitter et que les gens ont commencé à lancer des jabs et à se fâcher.

Oui, je suppose que mon personnage se saoule trop quand il boit. Je ne vais pas permettre que cela l’emporte sur toutes les choses impressionnantes sur moi-même. Certaines personnes se concentrent uniquement sur ce qu’elles veulent, je suppose. Je me concentre sur mes bons traits, c’est probablement la raison pour laquelle je prospère chaque année https://t.co/2z6R8ebz42

– Jon Bones Jones (@JonnyBones) 13 avril 2020

Jones commence léger, puis devient un peu impertinent, puis sonne un peu vaincu à la négativité implacable qu’il obtient. Et puis quelqu’un lui demande “Mais toutes vos actions ne reflètent-elles pas votre caractère?”

“Oui, je suppose que mon personnage est trop saoul quand il boit”, dit Jones. «Je ne vais pas permettre que cela l’emporte sur toutes les choses impressionnantes qui me concernent. Certaines personnes se concentrent uniquement sur ce qu’elles veulent, je suppose. Je me concentre sur mes bons traits, c’est probablement la raison pour laquelle je prospère chaque année. “

Intéressant de voir Jones répondre directement à tout cela sur les réseaux sociaux. Il a clairement développé une peau épaisse au fil des ans, au point où cela ne le dérange pas de parcourir toutes les saletés des médias sociaux afin qu’il puisse toujours interagir avec les gens sur Twitter. Moi? Je pense que je choisirais les personnes mescales et sans-abri.