Jon Jones a son moment GSP contre Hendricks

Qu’est-ce qui comptait le plus à l’UFC 247 à Houston? Voici quelques réflexions après le combat…

* * * * *

1. Jon Jones s’en sort à peine avec un

Pour Jon Jones ou l’un de ses partisans, c’était beaucoup trop proche pour le confort. Le titre des poids lourds légers de l’UFC est resté avec “Bones” dans une décision unanime controversée contre Dominick Reyes, et le combat et les retombées ont provoqué des vibrations étrangement familières.

Ces vibrations sont celles de l’ancien champion des poids mi-moyens de l’UFC, Georges St-Pierre, qui, après avoir remporté une série de victoires en cinq tours, semblait se faire comprendre par son opposition. Le combat pour le titre final de St-Pierre à 170 livres lui a valu une victoire controversée contre Johny Hendricks à l’UFC 168 en novembre 2014, et après ce combat, le Canadien français a quitté sa ceinture et a disparu de la scène pendant des années.

St-Pierre avait toutes sortes de raisons pour faire ce geste. Sa relation avec la direction de l’UFC n’était pas excellente, sa motivation déclinait et il n’était pas satisfait de l’état des tests de dépistage de drogue dans le sport. Aucune de ces choses ne s’applique vraiment à Jones, mais les parallèles des combats réels sont similaires en ce que Jones a subi une quantité démesurée de dégâts contre un challenger en hausse, et beaucoup pensent que le titre aurait dû changer de mains.

La tête de Jones semble toujours être dans le match, mais le combat avec Reyes était un appel plus serré que lui et son équipe n’auraient aimé. Reyes vient-elle de passer une nuit parfaite? Jones était-il légèrement en retrait? Ce sont des questions auxquelles nous n’aurons jamais non plus toutes les réponses.

Ce que je sais, cependant, c’est qu’il semble que la grandeur de Jones soit glisse par une petite marge, soit que ses concurrents comblent rapidement l’écart. Rappelez-vous que le combat contre Reyes survient après que Jones a éliminé une décision partagée de Thiago Santos à l’UFC 239. De toute façon, cela pourrait causer des problèmes, et il sera intéressant de voir comment ce combat changera son approche à l’avenir.

