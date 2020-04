Jon Jones a un futur combat ou un ami à Chi Lewis-Parry

Le poids lourd britannique Chi Lewis-Parry veut toujours faire payer Jon Jones pour ses paroles, mais a déclaré qu’il ne détestait pas assez le champion des poids lourds légers de l’UFC pour le rejeter s’il voulait un jour son aide.

Lewis-Parry (8-0-2) et Jones (26-1 MMA, 20-1 UFC) ont eu une relation glaciale qui remonte aux escarmouches lorsque Lewis-Parry faisait partie du camp d’entraînement de Daniel Cormier pour affronter Jones. Mais, bien que le Britannique admette qu’il n’est pas un fan de Jones en tant qu’homme, il dit qu’il apprécie toujours ses capacités de combat.

“Peu importe si j’aime quelqu’un ou non, je ne peux pas frapper son talent ou ce qu’il est bon”, a déclaré Parry au commentateur de la WWE et ancien présentateur de la BAMMA, Andy Shepherd, sur le podcast “People I Want To Be Friends With”. «Ce gars est un athlète remarquable. Il a tout. Tout ce que vous pourriez souhaiter chez un athlète complet, il l’a. Même jusqu’aux négatifs à l’extérieur de la cage, il a ça. Tous les grands l’ont. Mike Tyson l’avait. Chaque grand a connu une sorte de troubles ou de problèmes en dehors de sa profession.

«Je ne pense tout simplement pas qu’il est le genre de personne qui pourrait changer. Il est ce qu’il est, et c’est ce qui le rend aussi bon qu’il est. Ça le rend génial. Il sera une légende du sport – personne ne fait ce qu’il fait. Mais il ne sera jamais, jamais, jamais un homme bon. Et je préférerais de beaucoup que les gens soient un homme bon que d’être un athlète remarquable au Temple de la renommée, parce que ça va et vient, et puis on vous oublie. Vous n’êtes qu’un numéro dans les chevrons. Mais vous serez toujours un homme bon tout au long de votre vie – et il ne l’est pas. “

Lewis-Parry a expliqué que la première préoccupation de Jones après son incident de délit de fuite très médiatisé en 2015 qui avait blessé une femme enceinte montrait comment les priorités de la star de l’UFC s’étaient faussées.

“Nous avons tous de petites choses que nous faisons ou des gens que nous avons bouleversés, nous n’avons pas dit la bonne chose, ou nous avons fait la mauvaise chose. Mais tu vas bien? A déclaré Lewis-Parry. “Etes-vous une bonne personne? Vous regardez-vous et dites: «Je vais bien, parce que vous savez quoi? Je ferai la bonne chose. »

«Si je me suis écrasé sur une femme, et qu’elle était enceinte – enceinte ou non, si je suis tombée sur une femme ou un homme – je ne m’enfuirai pas. Même si je n’avais pas d’assurance ou de permis valide, ou si j’étais dans la voiture de quelqu’un d’autre, je ne m’enfuis pas, car ce n’est pas la bonne chose à faire. Surtout si vous savez que quelqu’un pourrait être blessé.

“Ce n’est pas une bonne âme. Une bonne âme ne ferait pas ça. Il était plus inquiet pour lui-même et se faire prendre et ruiner ce qu’il se passait que pour la vie de deux personnes dans cette voiture, et une qui n’a même pas encore eu la chance de vivre la vie. Le choc à lui seul aurait pu tuer ce bébé. Je ne pourrais pas vivre avec ça. “

Lewis-Parry a déclaré qu’il aimerait encore beaucoup faire face à Jones dans la cage un jour pour enfin mettre au repos leur bœuf résultant de messages privés abusifs qu’il aurait reçus de Jones. Mais il a également déclaré que, malgré ce qu’il appelait sa «véritable aversion», si Jones lui tendait la main pour demander une aide personnelle, il répondrait à l’appel et ferait ce qu’il pourrait.

«Oh, à 100%. Parce que si vous êtes assez humble pour pouvoir m’approcher et dire: «Savez-vous quoi? C’était un peu effacé ce que j’ai fait, ce que j’ai dit. Je m’excuse. Mais tu ne comprends pas la vie que je vis. Je suis constamment sous surveillance, sous pression. J’ai cette renommée et cet accès à tous ces vices. “Je peux dire:” Vous savez quoi? Je ne comprends pas cela, parce que je ne l’ai pas. Mais peut-être gérer la façon dont vous parlez aux gens ”, a expliqué Lewis-Parry. «Et je dirais« cool ». Parce que, dans un premier temps, je n’ai pas eu de problème avec le gars. Je ne le connaissais même pas. Il m’a amené là-dedans.

«Donc, si le gars peut lever les mains et dire:« J’avais tort. Avez-vous des conseils? “Ou” Pouvez-vous recommander quelque chose? “Ou” Connaissez-vous quelqu’un qui peut vous aider? “Pas de problème, mon pote. Parce que je ne déteste personne. Je ne m’accroche pas à la haine. Mais tu ne vas pas me taquiner. Je ne vais pas avoir ça. C’est une chose de respect. “

.