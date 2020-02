Jon Jones admet un possible combat de ceinture pour Jan Blachowicz: “Je ne vois pas que cela puisse être nié”

Jon Jones Il était au ring de l’UFC Rio Rancho samedi et a regardé de près le KO de Jan Blachowicz Corey Anderson

En interview dans les coulisses, Le champion a félicité le vainqueur du combat.

«Ce fut un combat incroyable. Je pense que Jan Blachowicz a fait un excellent travail. Sa boxe a l’air excellente. Corey Anderson semblait lent ce soir. Quelque chose n’a pas fonctionné sur lui. Il semblait plus lent, hésitant sur ses chutes. »

«Honnêtement, je pense qu’il était plus inquiet de me battre que de se battre avec Blachowicz et cela lui a donné une bonne leçon lorsque vous ne faites pas attention à vos rivaux. Je pense que Corey Anderson a appris l’humilité ce soir. »

Lorsqu’on lui a demandé si Blachowicz Il méritait de se battre pour sa ceinture, Jones Il a admis qu’il ne voit pas d’autre combat à faire.

«Je pense que tout le monde sait que le vainqueur de ce combat est à côté de la ceinture. Enfin avec le combat qu’il a fait, un KO au premier tour, je ne vois pas que cela puisse être nié. Jan avait l’air bien. La façon dont il a éliminé Luke Rockhold et la façon dont il a éliminé Corey Anderson. Ces deux-là ne sont pas connus pour avoir reçu des coups durs, mais il appuie sur la détente et bat les sommets. Je pense qu’il le mérite »conclut-il.