Jon Jones arrête aucune raison de célébrer

Daniel Cormier ne célèbre pas le dernier run-in de Jon Jones avec la loi, malgré une longue histoire de dédain pour son principal rival.

Cormier (22-2 MMA, 11-2 UFC) et Jones (26-1 MMA, 20-1 UFC) n’ont jamais été sur la même page d’un point de vue personnel depuis le premier jour de leur rencontre. Ils se sont battus deux fois (et ont été réservés quelques fois plus que cela), avec “Bones” remportant le premier combat par décision unanime en janvier 2015 à l’UFC 182 puis marquant un KO dans le match revanche deux ans et demi plus tard seulement pour que le résultat soit retourné à un non-concours en raison d’un test de dépistage de drogue échoué.

Le curriculum vitae de Jones comprend une multitude d’infractions légales et professionnelles. Son arrestation la semaine dernière pour conduite sous influence, utilisation négligente d’une arme à feu, possession d’un conteneur ouvert et aucune preuve d’assurance a été l’occasion pour beaucoup de déchirer le champion des poids lourds légers polarisant de l’UFC, mais Cormier n’y ira pas .

“Pour un gars qui a ces problèmes, que ce soit l’alcool, que ce soit la drogue, ce temps mort est votre pire ennemi”, a déclaré Cormier sur le podcast “DC & Helwani” sur ESPN. «Parce que tous ces vices commencent à vous tirer dessus, surtout lorsque vous êtes assis à la maison sans rien faire, surtout si vous n’êtes pas une personne qui fait beaucoup de choses. En le voyant à nouveau avoir des ennuis, beaucoup de gens dans mon cercle, ils m’ont envoyé un SMS presque festif. Ce n’est pas moi. Je n’ai pas célébré à nouveau que l’enfant avait des ennuis. Je ne pense pas que vous devriez célébrer ou danser sur la tombe de quelqu’un dans ses moments les plus sombres. Vous ne faites pas ça aux gens.

«En fin de compte, êtes-vous un être humain, ou cette compétition dépasse-t-elle tout? Je n’ai pris aucune joie à voir cet enfant – ou, à 32 ans, c’est un homme. Il était gamin quand il avait 23 ans. À 32 ans, je n’ai pas aimé revoir cet homme dans cette situation, parce que c’est tout simplement mauvais. »

Cormier a fait connaître ses sentiments au sujet de Jones au fil des ans. La paire a lancé trop d’attaques personnelles pour compter, et Cormier n’a jamais hésité à donner son avis sur le personnage de Jones.

Après avoir appris l’arrestation de Jones, une interview des combattants et du commentateur de l’UFC Joe Rogan avant un combat prévu pour l’UFC 200 en juillet 2016 (cela ne s’est pas produit en raison d’un échec du test de dépistage de Jones) a refait surface et est devenue virale.

Même des années plus tard, Cormier maintient sa position sur ce que Jones doit faire pour arrêter ses problèmes récurrents – et cela ajuste son cercle intérieur.

«Quand cela s’est produit, les gens ont commencé à nous mettre ces vidéos de Jones et moi quand nous avons fait un sit-down avec Joe Rogan il y a quelque temps, et je parlais de la façon dont il serait très difficile pour lui de changer si rien autour de lui ne changeait. », A déclaré Cormier. “Cela ne changera pas. Cela ne changera pas tant que quelque chose autour de lui ou les gens autour de lui ne changeront pas. …

“Je dois être honnête: pour autant que je n’aime pas cela et que je ne m’y prélasse pas, cela ne changera pas, jusqu’à ce que quelqu’un prenne une mesure drastique pour montrer que le comportement est inacceptable. Vous devez imaginer combien de fois il a fait ça. Des échecs de la drogue à la suspension, tout est élevé. C’est allé de mal en pis. “

