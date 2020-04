Jon Jones arrête le match revanche de Dominick Reyes, prévoit de faire éclater des cerises en Pologne

Crédit d’image: @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, n’a pas l’intention d’accorder à Dominick Reyes un match revanche immédiat après leur combat serré à l’UFC 247.

‘Bones’ a remporté une décision unanime sur Reyes lors de l’événement de février à Houston, mais la décision des juges n’a pas bien plu à de nombreux fans de combat. Même le président de l’UFC, Dana White, a admis qu’il avait marqué le Main Event de l’UFC 247 en faveur de «The Devastator».

Dominick Reyes avait récemment accusé Jon Jones de parler gros sur les réseaux sociaux, mais de ne pas avoir le goéland pour signer un contrat pour un autre «combat de chiens».

“Je sais que l’UFC est à bord”, a déclaré Reyes. «Je sais que je suis à bord. Le problème est Jon en ce moment. Il va dire qu’il est en ligne, évidemment sur Twitter. Quand il a ces contrats devant lui, il est un peu différent. C’est là que nous en sommes. “

“C’était un combat de chiens, mon frère”, a ajouté Reyes. «Le dernier combat était un pur combat de chiens. Je ne pense pas qu’il veuille recommencer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne pense pas que Jon Jones veut à nouveau ces mains. Il ne veut pas entrer dans ce combat de chiens avec moi. C’est là que nous en sommes. ”

Ce soir-là, Jones a répondu à Reyes et a apparemment fermé l’idée d’une revanche immédiate entre les deux.

Au lieu de cela, «Bones» affirme qu’il prévoit de combattre le concurrent en pleine croissance Jan Jan Blachowicz.

Now suddenly I’m afraid of a good dogfight? Pretty sure I walked him down for 25 minutes straight when we fought. One thing about being the champion of the world, you got to search for fresh meat on every soil. I’m feeling like popping some 🍒 in Poland, haven’t had that yet. pic.twitter.com/frnLyFUkN1

— Jon Bones Jones (@JonnyBones) April 18, 2020