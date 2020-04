Jon Jones arrêté par Israël Adesanya pour avoir tenté de supprimer le tweet «tampon» – «On n’apprend jamais»

Le champion des poids lourds légers Ultimate Fighting Championship (UFC), Jon Jones, a clôturé son dimanche de Pâques avec un fan Q&A sur Twitter, ce qui est mieux que de le passer dans les rues d’Albuquerque à faire des photos avec les sans-abri.

“Bones” a également pris le temps de répondre à un tweet cinglant de son rival de longue date Israel Adesanya, qui a utilisé la mémorable citation “Hey pussy are you still there” de l’interview de Daniel Cormier “hot mic” que Jones a faite sur ESPN en 2014 (voir c’est ici).

Jones a répondu avec une photo d’Adesanya après que “The Last Stylebender” ait été durci par Alex Pereira à “Glory of Heroes 7” en 2017 à Sao Paulo, au Brésil. Le tweet et sa référence “tampon” ont été rapidement supprimés mais bon, c’est Internet et rien n’est vraiment parti pour toujours.

J’ai été ko’d une fois et je n’ai plus jamais fait cette erreur.

Combien de fois avez-vous été arrêté?

Combien de fois tu as énervé?

Combien de fois vous avez-vous retiré votre ceinture? (quelqu’un répond à ces questions)

Vous ne vous apprenez jamais PulsingPictoPussy. pic.twitter.com/qYhEgnWwlm

– Israel Adesanya (@stylebender) 13 avril 2020

Malgré leur rivalité continue, ne vous attendez pas à un «super combat» entre ces deux jusqu’en 2021.