Jon Jones arrêté pour aggravation de sa conduite avec facultés affaiblies et utilisation négligente d’une arme à feu

Le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, a de nouveau été arrêté.

Selon les archives publiques, Jones a été arrêté jeudi matin et réservé à 04h43 heure locale dans sa ville natale d’Albuquerque, NM, pour conduite sous l’influence, utilisation négligente d’une arme à feu, possession d’un conteneur ouvert et aucune preuve d’assurance.

Selon un rapport de KOAT Action News 7, des policiers locaux sont intervenus sur les 3e et Central avenues d’Albuquerque après que des coups de feu ont été tirés peu après 1 h du matin. Des officiers auraient trouvé Jones à l’intérieur d’un véhicule en marche. Jones aurait nié être au courant des coups de feu.

Selon le rapport, Jones aurait déclaré aux officiers interrogés qu’il conduisait et prévoyait de le faire dans un avenir proche. Un alcootest a été effectué, et Jones aurait «mal performé». La police aurait ensuite trouvé une arme de poing noire et une bouteille de 750 ml de Recuerdo mezcal dans le véhicule. Jones a été arrêté.

Selon la loi de l’État du Nouveau-Mexique, une DWI aggravée se produit lorsqu’un sujet teste un taux d’alcoolémie de 0,16% ou plus lors d’un alcootest, qui est deux fois supérieur à la limite légale.

Jones n’est pas étranger aux affrontements avec la loi. En 2012, il a évité une peine d’emprisonnement pour une accusation de délit de CFA causée par l’exécution de sa Bentley dans un poteau de services publics dans le nord de l’État de New York. Le prochain incident majeur de Jones est survenu en avril 2015, lorsqu’il a été impliqué dans un délit de fuite qui a laissé une femme enceinte avec un bras cassé et l’a privé de son titre UFC.

Bien que Jones ait évité une peine de prison, il a obtenu 18 mois de probation surveillée et a dû faire 72 apparitions de charité ou de sensibilisation des jeunes. Il a terminé les travaux, mais en mars 2016, il a eu un arrêt de circulation très médiatisé dans lequel il s’est engagé dans un va-et-vient verbal avec un policier d’Albuquerque après avoir été accusé de courses de dragsters.

En février, Jones a défendu son titre des poids lourds légers avec une décision unanime sur Dominick Reyes à l’UFC 247 à Houston. En 2019, il a remporté des victoires contre Thiago Santos et Anthony Smith.

