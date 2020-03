Jon Jones arrête une vidéo de sa caméra: «Je suis devenu fou»

Des images de la caméra de la police montrent le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, dans un état d’ivresse et de sombre lors de son arrestation jeudi à Albuquerque, N.M.

Jones a été arrêté pour quatre chefs d’accusation – dont une aggravation de sa vie avec facultés affaiblies et une utilisation négligente d’une arme à feu – tôt le matin jeudi. Il a été réservé et libéré par le département de police d’Albuquerque.

Vendredi, MMA Junkie a obtenu des images de la caméra corporelle de l’arrestation de Jones auprès du procureur du district de Bernalillo. La vidéo, qui peut être vue ci-dessus, montre un officier – Brian Johnson, selon le rapport de police – s’approchant d’un SUV noir. Jones est assis sur le siège du conducteur et on lui demande s’il a bu. Jones admet avoir consommé de l’alcool, affirmant avoir bu un verre de vodka plus tôt dans la journée. L’officier demande à Jones de suivre son doigt des yeux.

De là, Johnson demande à Jones de sortir de la voiture. Jones est tapoté et a demandé d’effectuer une série de tests de sobriété. Jones dit à l’officier qu’il a une perte de mémoire à court terme et un trouble déficitaire de l’attention (TDA), le poussant à recommencer un test de marche.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il faisait pendant une période où le Nouveau-Mexique est sous le coup d’une ordonnance de séjour à la maison en raison de la pandémie de coronavirus, Jones a dit qu’il allait devenir fou à la maison et qu’il voulait aller faire un tour en voiture. Il a ajouté qu’il parlait à des sans-abri qui étaient sur le bord de la route.

«Je suis devenu fou. J’ai été arrêté juste pour être gentil, gentil avec les sans-abri », a déclaré Jones. «Je suis littéralement devenu fou. Je voulais juste avoir un lecteur. Ceci est mon premier trajet en deux semaines. Et j’ai vu ces sans-abri, j’étais gentil avec eux, en discutant avec eux, en les traitant comme des humains. »

L’agent Johnson demande à Jones d’effectuer des tests alternatifs, y compris des exercices de comptage et l’alphabet. Il est ensuite menotté et est informé de son arrestation,

Un Jones apparemment émotif est chargé à l’arrière de la voiture de police, et sa voix semble craquer alors qu’il fait une demande à l’officier.

“Monsieur, si ce n’est pas trop, pourriez-vous baisser la fenêtre?” il demande.

Jones n’est pas étranger aux affrontements avec la loi. En 2012, il a évité une peine d’emprisonnement pour une accusation de délit de CFA causée par l’exécution de sa Bentley dans un poteau de services publics dans le nord de l’État de New York. Le prochain incident majeur de Jones est survenu en avril 2015, lorsqu’il a été impliqué dans un délit de fuite qui a laissé une femme enceinte avec un bras cassé et l’a privé de son titre UFC.

Bien que Jones ait évité une peine de prison, il a obtenu 18 mois de probation surveillée et a dû faire 72 apparitions de charité ou de sensibilisation des jeunes. Il a terminé les travaux, mais en mars 2016, il a eu un arrêt de circulation très médiatisé dans lequel il s’est engagé dans un va-et-vient verbal avec un policier d’Albuquerque après avoir été accusé de courses de dragsters.

En septembre dernier, Jones n’a plaidé en faveur d’aucune accusation pour avoir accusé une serveuse d’un club de strip-tease, l’étouffant, l’embrassant et la touchant après qu’elle lui ait demandé d’arrêter. La peine différée de 90 jours comprenait une ordonnance visant à éviter l’arrestation et à éviter l’alcool. Cette peine différée a pris fin fin décembre.

Jones doit actuellement comparaître devant le tribunal le 8 avril.

.