Jon Jones: «C’était proche», mais Dominick Reyes a perdu la tête d’affiche de l’UFC 247, ouvert à une future revanche

Il n’y a pas de controverse dans l’esprit de Jon Jones en ce qui concerne sa victoire sur Dominick Reyes lors de l’événement principal de l’UFC 247.

Contrairement à sa dernière défense du titre contre Thiago Santos en 2019, où il a obtenu une décision partagée, Jones a obtenu le hochement de tête unanime cette fois-ci avec les trois juges marquant le combat en sa faveur.

Malgré ce résultat, il y avait encore des cris que Reyes méritait la victoire après l’avoir amené au champion des poids lourds légers, en particulier dans les trois premiers tours.

En fait, Reyes a déclaré par la suite qu’il se sentait «manqué de respect» par la décision, et qu’il était particulièrement gêné par le juge Joe Solis marquant le combat 49-46 pour Jones.

“Je ne pense pas qu’il ait été manqué de respect”, a répondu Jones lors de la conférence de presse d’après-combat de l’UFC 247. «Je me suis fait démonter. Il n’a obtenu aucun retrait. Je l’ai récupéré. À un moment donné, j’ai mis un crochet. Le cinquième tour, j’ai été surpris par la différence de sortie que nous avions. Je dois regarder le combat. C’est difficile de parler avec confiance quand je n’ai pas regardé le combat. “

En repensant aux deux premiers tours, alors que Reyes était sans doute le plus fort, Jones a déclaré qu’il n’avait jamais eu de gros problèmes, même si le concurrent invaincu le poursuivait avec une attaque offensive enflammée.

Dans son esprit, Jones commençait à peine à suivre son rythme pendant les 10 premières minutes, tout en évaluant le conditionnement de Reyes pour les manches de championnat qui ont suivi.

“Il n’y a pas de panique”, a déclaré Jones. «Une partie de moi voulait voir s’il pouvait continuer ainsi. Une partie de moi voulait voir ce qu’il avait à offrir. J’ai vu ce qu’il avait à offrir. J’ai aussi vu qu’il ne pouvait pas continuer comme ça. Vous devez accepter cela. Ce que je fais dans la vie n’est pas toujours agréable. C’est juste une grande partie du jeu.

«Ce fut un excellent processus de ressenti. J’ai réalisé que je devais prendre ses meilleurs coups de poing. Je pense que mon menton est très sous-estimé. “

Jones ne doute pas de sa victoire. Mais il a déclaré que ses entraîneurs lui avaient dit avec une honnêteté brutale que le combat pourrait rester en jeu en fonction du résultat du cinquième et dernier tour.

“Je n’étais pas toujours convaincu que je gagnais le combat”, a expliqué Jones. «J’étais confiant que je n’allais pas abandonner ou ralentir. Greg Jackson m’a dit: «Jon, tu devras peut-être gagner ce cinquième tour pour gagner.» Et le cœur d’un champion a dit: «Pas de problème, entraîneur. J’ai compris. Je peux faire ça pour toi. Je peux tout laisser là-bas. »

«Je pense que j’ai montré la différence entre un champion et un concurrent extraordinaire. Il avait tous les outils. Mais quelque chose de spécial arrive quand il est temps pour le champion de se présenter. Vous l’avez vu ce soir au cinquième tour. »

Suite à l’événement samedi soir, Reyes a déjà déclaré qu’il aimerait avoir l’opportunité d’une revanche immédiate pour réparer les torts qu’il a subis à l’UFC 247.

Jones ne semble pas non plus opposé à l’idée. Mais qu’il affronte Reyes ensuite ou ailleurs sur la route reste à l’UFC.

“Je ne pense pas que Dominick ait eu des excuses pour perdre ce soir”, a déclaré Jones. “Il a perdu. C’était proche, mais ils disent que la fermeture ne compte que dans les fers à cheval et les grenades à main. Il peut essayer 1 000 fois, et je crois que je vais le dépasser à chaque fois.

«C’est mon travail de relever les défis les plus difficiles. C’est ce qu’est un champion. j’ai combattu [Daniel Cormier] deux fois (et) n’a eu aucun problème à signer le contrat. J’ai combattu Alexander Gustafsson deux fois, je n’ai eu aucun problème à signer le contrat. Si les gens veulent me voir combattre à nouveau Dominick, ce sera à Dana White de le faire. »