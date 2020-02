Jon Jones choisit deux rivaux pour défendre son titre après l’UFC 247

Comme il ne peut en être autrement, chaque combattant doit entrer dans l’octogone avec la confiance qu’il va gagner, Jon Jones est clair qu’il passera Dominick Reyes en UFC 247. De la même manière que Valentina Shevchenko est clair qu’il fera de même avec Katlyn Chookagian. Regardez à quel point les deux semblent confiants:

Et c’est pourquoi le champion du monde semi-complet de poids pense également à un qui veut affronter plus tard de ce week-end. Nous comprenons que le champion du monde des poids mouches le fera aussi.

Jon Jones choisit deux rivaux

Mais nous parlons de “Bones”, qui dans une interview au MMA Show d’Ariel Helwani a commenté ceci:

“Je crois que Corey Anderson Vous allez essayer d’avoir une chance. Et je pense que Johnny Walker aussi. Et puis il y a ces 185 livres qui augmentent constamment. »

Le monarque a également confirmé que continuera dans la même division:

“Je vais probablement continuer à 205 livres. Je me sens bien. J’obtiendrai cette victoire et je perdrai encore du poids. La façon de perdre du poids pour chaque combat est la dernière partie de ma préparation. J’aime.

“De ce façon Je me sens pleinement mentalement aussi bien que spirituellement que physiquement. Il y a quelque chose à propos de perdre du poids à combattre dans ma division qui me fait me sentir avec des batteries super chargées. »

Tout cela en parlant de cela, je pourrais prendre tout mon poids à l’avenir. Et je peux le faire plus tard. Mais pour le moment il préfère nettoyer votre catégorie. Ce qu’il fera s’il gagne à la fois ce samedi et dans ces deux combats qu’il mentionne.

Jon Jones choisit deux rivaux pour le reste de 2020. Lecteurs, ils sont d’accord?