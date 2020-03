Jon Jones conclut un accord de plaidoyer pour la dernière arrestation pour délit de CFA et accepte une période de probation surveillée d’un an (pas de prison)

Jon Jones a été arrêté la semaine dernière à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, pour conduite en état d’ivresse, avec un conteneur ouvert et l’utilisation négligente d’une arme à feu. Et plus tôt dans la journée (mardi 31 mars 2020), «Bones» a reçu sa condamnation.

Selon TMZ, le champion du monde des poids lourds légers de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) a conclu un accord avec les procureurs qui lui accordera un an de probation surveillée. Cela dit, un juge doit encore approuver la sentence avant d’être officiel.

De plus, Jones devra suivre 90 jours de traitement ambulatoire par vidéoconférence, payer des amendes et effectuer 48 heures de service communautaire. De plus, il aura un dispositif de verrouillage de l’allumage installé dans son véhicule qui l’obligera à passer un alcootest avant le démarrage des voitures.

De plus, Jones devra purger 96 heures dans un programme de garde communautaire (assignation à résidence), ce qui signifie qu’il devra porter un moniteur de cheville pour assurer aux fonctionnaires qu’il ne quitte pas la maison sans demander l’autorisation au préalable. Amener la quarantaine à un autre niveau.

Si «Bones» ne se conforme pas à une partie de sa peine, les responsables de l’État demanderont une peine de prison pour le solde restant, selon le rapport. De plus, sa mise à l’épreuve ne lui interdit pas de fumer de la marijuana s’il a une carte médicale valide pour cela.

Si vous vous souvenez, Jones a été frappé d’une amende et sa licence a été suspendue pendant six mois pour son DWI en 2012. Trois ans plus tard, Jones a plaidé coupable et a reçu une probation surveillée pour un délit de fuite. Il a également été suspendu par l’UFC et privé de son titre de 205 livres dans ce cas.

La promotion n’a pas encore publié d’autres déclarations concernant le statut de Jon en tant que champion des poids lourds légers.