Jon Jones conserve son titre dans une décision serrée contre Dominick Reyes dans une guerre en cinq rounds à l’UFC 247

Jon Jones est toujours le champion des poids lourds légers de l’UFC. À peine.

Dans la défense la plus difficile de son titre depuis qu’il s’est engagé dans une guerre avec Alexander Gustafsson en 2013, Jones a dû survivre à l’attaque d’un challenger du jeu à Dominick Reyes pour finalement gagner une décision après cinq tours.

Les juges se sont tous rangés du côté de Jones avec les tableaux de bord indiquant 48-47, 48-47 et 49-46.

Même Jones a été étonné par la performance de Reyes, mais il a estimé que les cinq dernières minutes l’ont aidé à conserver son titre pour une autre nuit.

“Je savais que c’était un droit très serré et je l’ai allumé au cinquième tour”, a déclaré Jones après la victoire. «Ce cinquième tour m’a gagné le combat. Ces éliminations m’ont gagné le combat. »

Peut-être pour la première fois de sa carrière, Jones a dû prendre une décision avec Reyes en lui donnant tout ce qu’il pouvait gérer pendant les 25 minutes.

Il n’y avait aucune crainte de la part d’un aspirant poids lourd léger de 30 ans lors des échanges d’ouverture alors qu’il sortait des armes à feu dès que les combattants ont été libérés de leurs coins. Reyes visait constamment Jones avec son meilleur coup de poing – une main gauche qui lui est venue à la tête comme un missile à recherche de chaleur.

La capacité de Reyes à proposer des combinaisons a mis Jones sur son pied arrière tout en attaquant tout le corps. Reyes a coupé les jambes puis est remonté jusqu’en haut de la tête et tandis que Jones semblait s’installer dans un meilleur rythme, il avait encore du mal à monter une attaque vraiment efficace en deux tours.

L’arme la plus puissante à la disposition de Jones était sa pression constante alors qu’il descendait Reyes, essayant de tester le conditionnement du challenger invaincu. En retour, Reyes était plus calculé avec ses frappes mais il a contré Jones avec quelques coups méchants qui ont certainement fait plus de dégâts.

Alors que les rondes de championnat commençaient, Jones a commencé à vraiment augmenter la pression tout en se précipitant vers l’avant avec des tentatives de retrait. Chaque fois que Jones est devenu profond, Reyes a pu le hausser, mais il exerçait toujours beaucoup d’énergie juste en restant debout.

Au moment où le chronomètre tombait au cinquième tour, Jones traquait Reyes à travers l’Octogone tout en essayant prudemment de se connecter avec ses frappes. Il devait être prudent car même s’il était épuisé, Reyes continuait à contrer avec une puissance de fin de combat.

Alors que le dernier klaxon retentissait, Jones et Reyes ont tous deux levé les mains en l’air, mais un seul homme a pu sortir de l’Octogone en tant que champion. Samedi soir, cet homme était Jon Jones.

Par la suite, Reyes a expliqué pourquoi il pensait qu’il aurait dû remporter le titre mais s’est arrêté de crier un vol après avoir perdu la décision de cinq tours.

«Je pensais avoir gagné [rounds] 1 à 3 », a déclaré Reyes. «Il était sur moi 4 et 5. Je l’avais de 1 à 3, j’étais sur lui. Je vais mieux. Je sais je vais.”

Jones était un grand favori dans le combat, mais il n’a pas eu une nuit facile au bureau car Reyes lui a donné tout ce qu’il pouvait gérer. La victoire a réussi à éliminer un autre concurrent de premier rang, bien que Jones ait arrêté de déclarer si son prochain mouvement le mènerait aux poids lourds ou s’il resterait à 205 livres.

“Je vais devoir parler à mes entraîneurs et savoir ce que je veux faire”, a déclaré Jones en terminant.