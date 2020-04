Jon Jones continue de se moquer de Jan Blachowicz sur “J’ai hâte de vous pointer”

Image: Jon Jones sur Instagram

Jon Jones a continué de se moquer de Jan Blachowicz aujourd’hui, ceci après que le concurrent léger et en forte augmentation ait suggéré qu’il “avait hâte de pointer” Bones dans un combat potentiel.

Hier soir, Jones a apparemment mis un terme à une revanche immédiate potentielle avec Dominick Reyes en faveur d’une confrontation avec la vedette polonaise à Blachowicz.

“Maintenant, tout à coup, j’ai peur d’un bon combat de chiens? Je suis presque sûr que je l’ai raccompagné pendant 25 minutes d’affilée quand nous nous sommes battus. » Jon Jones a dit de son combat avec Dominick Reyes à l’UFC 247. Une chose à propos du fait d’être le champion du monde, vous devez rechercher de la viande fraîche sur tous les sols. J’ai envie d’éclater des cerises en Pologne, je n’ai pas encore eu ça. “

À la suite de cette déclaration de Jones, Jan Blachowicz se rendra sur Twitter où il exprimera son enthousiasme concernant un éventuel combat pour le titre avec «Bones».

So, it's a date. Can't wait to fist you. 👊 https://t.co/HhwCFKPa9X

— Jan Blachowicz (@JanBlachowicz) April 18, 2020