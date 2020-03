Jon Jones contre Alexander Gustafsson ajouté au Temple de la renommée de l’UFC

Le combat épique pour le titre des poids lourds légers UFC 165 entre les rivaux Jon Jones et Alexander Gustafsson sera intronisé au Temple de la renommée de l’UFC cet été.

En septembre 2013, Jones et Gustafsson se sont rencontrés lors de l’événement principal de l’UFC 165 au Air Canada Centre à Toronto, Ontario, Canada. À l’époque, Jones était sur une lancée incroyable, détruisant un certain nombre de futurs Hall of Famers sur son chemin vers le sommet de la division des poids lourds légers, et les cotes de paris le considéraient comme un favori déséquilibré pour conserver sa ceinture. Peu donnaient à Gustafsson une chance de vaincre Jones, mais il a fini par donner au champion le combat le plus dur de sa carrière.

Jones et Gustafsson ont disputé cinq rounds durs dans un classique instantané qui était le «combat de l’année» en 2013. Bien que Jones ait remporté une décision unanime au bout de 25 minutes, ce fut un incroyable combat aller-retour qui a vu les deux hommes atteindre leurs limites physiques et mentales et certains pensaient même que Gustafsson avait gagné le combat. Quel que soit le résultat, il ne fait aucun doute que ce fut le meilleur combat de la carrière de Jones et Gustafsson, et l’un des meilleurs combats de tous les temps.

Samedi lors de la diffusion de l’UFC 248, la promotion a annoncé que Jones contre Gustafsson résisterait à l’épreuve du temps et serait intronisé au Fight Wing du Hall of Fame lors de l’International Fight Week en juillet à Las Vegas.

Le président de l’UFC, Dana White, a fait la déclaration suivante sur le combat.

“En entrant dans le premier combat Jones contre Gustafsson, les fans et les médias ne se souciaient pas du combat, car ils ne pensaient pas que Gustafsson méritait un tir au titre, et cette chose a fini par être le plus grand combat pour le titre des poids lourds légers de l’histoire de l’UFC, », A déclaré le président de l’UFC, Dana White (via UFC.com).

«Être là et le regarder en direct était incroyable. Ce fut un combat incroyable et les deux athlètes ont tout donné pour les cinq manches. Ce combat était si classique qu’il a été nommé le combat de l’année 2013 et sera toujours considéré comme l’un des plus grands combats de l’histoire des sports de combat. Ce combat a montré ce qu’était un vrai champion Jon Jones, car c’était la première fois qu’il était emmené en eaux profondes et vraiment testé. Ce combat a également mis Gustafsson sur la carte et a montré son véritable potentiel. Félicitations à Jon Jones et Alexander Gustafsson pour leur intronisation au “Fight Wing” du Temple de la renommée de l’UFC pour un combat aussi épique. “

Soit dit en passant, Jones lui-même avait prédit l’année dernière que ce combat entrerait dans le Hall of Fame.

Où placez-vous Jon Jones contre Alexander Gustafsson parmi les plus grands combats de l’histoire de l’UFC?