Jon Jones contre Alexander Gustafsson annoncé comme intronisé au Temple de la renommée de l’UFC

Le combat entre Jon Jones et Alexander Gustafsson à l’UFC 165 devrait être intronisé au Temple de la renommée de l’UFC. L’UFC a annoncé samedi après l’UFC 248 que le combat, qui était le premier entre les deux, sera intronisé dans l’aile Fight du Hall lors de la cérémonie du 9 juillet.

Le combat a vu Jones défendre le titre des poids lourds légers au milieu d’une séquence de neuf victoires consécutives, qui comprenait cinq défenses consécutives du titre. La victoire à l’unanimité sur Gustafsson lui a permis d’établir un nouveau record pour la plupart des défenses successives légères des titres des poids lourds de l’histoire de l’UFC.

“En entrant dans le premier combat Jones contre Gustafsson, les fans et les médias ne se souciaient pas du combat, car ils ne pensaient pas que Gustafsson méritait un tir au titre, et cette chose a fini par être le plus grand combat pour le titre des poids lourds légers de l’histoire de l’UFC, », A déclaré le président de l’UFC, Dana White. «Être là et le regarder en direct était incroyable. Ce fut un combat incroyable et les deux athlètes ont tout donné pour les cinq manches. Ce combat était si classique qu’il a été nommé le combat de l’année 2013 et sera toujours considéré comme l’un des plus grands combats de l’histoire des sports de combat. Ce combat a montré ce qu’était un vrai champion Jon Jones, car c’était la première fois qu’il était emmené en eaux profondes et vraiment testé. Ce combat a également mis Gustafsson sur la carte et a montré son véritable potentiel. Félicitations à Jon Jones et Alexander Gustafsson pour leur intronisation au “Fight Wing” du Temple de la renommée de l’UFC pour un combat aussi épique. “

La cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée de l’UFC aura lieu à partir du Pearl at Palms Casino Resort à Las Vegas et sera diffusée en direct sur UFC Fight Pass.

Prendre la place qui lui revient dans le #UFCHOF 👏

🏆 @JonnyBones vs @AlexTheMauler rejoint l’immortalité le 9 juillet. Pic.twitter.com/hV8MVWgvu6

– UFC (@ufc) 8 mars 2020