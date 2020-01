Jon Jones contre Dominick Reyes à la une

Par: MMA Junkie Staff |

23 janvier 2020 06:05 am

L’UFC 247 comportera une double tête de championnat alors que deux des champions les plus dominants de la promotion obtiennent la meilleure facture.

L’UFC 247 aura lieu le 8 février au Toyota Center de Houston. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et UFC Fight Pass / ESPN +.

L’événement principal mettra en vedette le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones (25-1 MMA, 19-1 UFC), mettant son titre en jeu contre un autre jeune et affamé de Dominick Reyes (12-0 MMA, 6-0 UFC) invaincu.

Dans le co-événement principal, la championne féminine UFC des poids mouches, Valentina Shevchenko (18-3 MMA, 7-2 UFC) tentera de faire sa troisième défense du titre, lorsqu’elle affrontera Katlyn Chookagian (13-2 MMA, 6-2 UFC).

La carte mettra également en vedette les débuts des poids lourds d’Ilir Latifi contre le “Black Beast” Derrick Lewis, une confrontation entre les perspectives de poids plume de Mirsad Bektic et Dan Ige, et les poids coq Jimmie Rivera et Marlon Vera, qui cherchent à percer dans un conflit de titre de 135 livres.

La gamme complète UFC 247 comprend:

CARTE PRINCIPALE (Pay-per-view, 22 h HE)

Le champion Jon Jones contre Dominick Reyes – pour le titre des poids lourds légers

La championne Valentina Shevchenko contre Katlyn Chookagian – pour le titre féminin des poids mouches

Juan Adams contre Justin Tafa

Mirsad Bektic contre Dan Ige

Ilir Latifi contre Derrick Lewis

CARTE PRÉLIMINAIRE (ESPN, 20 h HE)

Jimmie Rivera contre Marlon Vera

Antonio Arroyo contre Trevin Giles

Dhiego Lima contre Alex Morono

Andrea Lee contre Lauren Murphy

CARTE PRÉLIMINAIRE (ESPN +, 18 h 15 HE)

Mario Bautista contre Miles Johns

Journey Newson contre Domingo Pilarte

Andre Ewell contre Jonathan Martinez

