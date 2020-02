Jon Jones contre Dominick Reyes Couverture en direct, résultat, gagnant

Jon Jones revient à payer pour voir (PPV) ce soir samedi 8 février 2020 et bien que ce soit généralement un gros problème, à la fois en termes d’enthousiasme des fans et de promotion des signes dollar, “Bones” fait partie du retour Conor McGregor, la plus grande star de tous les arts martiaux mixtes (MMA), et la lutte pour le titre le plus intriguant que nous ayons eu depuis plusieurs années, grâce à la confrontation entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson en avril à Brooklyn.

En comparaison, une défense du titre des poids lourds légers contre Dominick Reyes dans le cas principal de UFC 247 C’est comme une autre journée au bureau. On peut aussi en blâmer une partie Jones, qui l’a posté contre les anciens médians Anthony Smith et Thiago Santos en 2019. Peut-être que “The Devastator”, qui apporte un record parfait au Toyota Center de Houston, Texas, nous donnera quelque chose pour nous exciter lorsque la porte de la cage sera ferme ce week-end dans “The Lone Star State”.

Avant de commencer à décomposer le panneau d’affichage principal de UFC 247, qui comprend également un combat pour le titre des poids mouches en cinq rounds entre Valentina Shevchenko (championne) et Katlyn Chookagian (challenger), dans une émission qui sera diffusée sur ESPN et ESPN +. Ici, vous pouvez analyser les cotes et les lignes de paris pour «Jones vs Kings«.

Jon Jones vs Dominick Reyes LIVE

La chose intéressante à propos de ce combat de Jon Jones, en particulier par rapport à ceux qui l’ont précédé, c’est ainsi que sa victoire par décision partagée sur Thiago Santos a en quelque sorte prédit la chute de la légende du poids lourd léger. Peut-être que les experts en fauteuil qui pensent que Jones a suivi son cours manquent de chiffres parce que “Bones” a facilement surpassé le puncheur brésilien. Et je suppose que c’est le bon moment pour mentionner qu’Anthony Smith et Ovince Saint Preux ont lancé plus d’attaques que “Maretta” quand ils ont eu l’occasion de déposer le boulon royal de 205 livres, donc ce n’est pas que Jones Vous avez subi un abus excessif. Je ne célèbre certainement pas sa victoire sur Santos, car Jones Il a eu une mauvaise performance, a abandonné sa lutte et a donné trop de respect à l’ancien poids moyen, mais je ne comprends pas ce récit qui Jones D’une manière ou d’une autre, il a été abattu parce qu’il jouait en défense et a essayé de manquer de chronomètre. Dans le football qui fait de vous un génie, dans le MMA, cela fait de vous une chatte.

Cela dit, je ne peux m’empêcher de me demander ce qui lui est arrivé Jones Il est sorti de la débâcle de Matt Hamill et a terminé avec huit de ses dix prochains adversaires. Et cela ne s’est pas simplement terminé par “oh, hé, l’arbitre a dû intervenir.” Lyoto Machida est resté mort pendant environ trois minutes à l’intérieur de l’Octogone et Mauricio Rua ressemblait à Johnny Cade lorsqu’il a été sorti de l’église en flammes. Jones Il a été au tableau de bord dans six de ses sept derniers combats (à l’exclusion du “pas de contestation” contre Daniel Cormier) et une partie de moi s’attend à ce que j’en ai marre de toutes ces décisions en cinq tours (je le suis certainement). Sinon, nous obtiendrons une performance pas très différente de celles que nous avons vues contre Smith et Saint Preux. Je comprends aussi que Jones il s’ennuie avec ce qu’il considère comme des candidats “boiteux” et le MMA n’est pas différent de la plupart des autres emplois. Qui diable veut se lever et aller travailler tous les jours pour faire la même merde ennuyeuse? Espérons qu’il y aura un bond vers les poids lourds dans un avenir très proche.

Jusque là, Jones aura la tâche de rejeter Dominick Reyes, un poids lourd léger et puissant de la même hauteur que Jones mais cela donne six pouces de portée. «The Devastator»M’a convaincu que ça allait être toutes sortes de problèmes pour« Bones »après avoir fait fondre Jared Cannonier et donné trois coups à Ovince Saint Preux. Il a ensuite pondu un œuf contre Volkan Oezdemir dans un combat qui a vu “No Time” lancer plus d’attaques et marquer la seule démolition du combat. Il convient de le mentionner car Kings a été abattu dans quatre de ses six combats de UFC et je pense qu’il est sûr de dire que si Jeremy Kimball peut conduire à à la toile,Jones Je devrais trouver peu ou pas de résistance. À son crédit, Reyes a récupéré avec une fin sans lumière sur Chris Weidman lors de sa prochaine apparition et cela aurait pu être beaucoup si l’ancien poids moyen n’avait pas terminé dans quatre des cinq combats précédents. Soyez pris sous Jones c’est comme une condamnation à mort, en témoigne sa victoire punitive sur Alexander Gustafsson dans l’UFC 232 (un exemple parmi tant d’autres).

Ce n’est en aucun cas un verrou pour Jones, parce que Kings Il a un grand pouvoir de coupure. Plus important encore, il était un athlète avant d’être un combattant, il est donc rapide pour sa taille et bien agile. Dans cet esprit, il est difficile d’imaginer que Kings J’ai reçu un coup de grâce alors que tant de gens avant lui ont échoué, y compris Santos. Laissant tout cela de côté, mon plus gros problème avec «The Devastator»Est-ce qu’il n’a jamais eu à passer par un Daniel Cormier, ou un Anthony Johnson, pour assurer sa chance pour le titre de 205 livres. En fait, sa seule victoire sur un Top 10 léger et lourd était contre Oezdemir, et nous avons déjà parlé de cette performance médiocre. J’ai le sentiment que Jones Entrez dans ce combat avec quelque chose à prouver. Non seulement pour effacer le doute né de sa victoire sur «Maretta», et faire taire le discours de «Kings est un meilleur athlète », mais aussi pour assurer un tir poids lourd plus tard cette année. Il y a de l’argent à gagner au pays des grands hommes, surtout avec un titre de division en jeu.

Prédiction: Jones bat Reyes par KO technique