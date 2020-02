Jon Jones contre Dominick Reyes: les cotes des paris publiées pour le match revanche

La cote de pari d’ouverture a été publiée pour un match revanche potentiel entre le champion des poids lourds légers de l’UFC Jon Jones et le challenger Dominick Reyes.

Jones et Reyes se sont battus bec et ongles pendant 25 minutes à l’UFC 247 le week-end dernier, avec finalement Jones comme vainqueur avec des scores de 48-48-47 et 49-46 pour une victoire à l’unanimité. Cependant, la décision a été très controversée, de nombreux fans et médias estimant que Reyes aurait dû remporter le titre. Le vétéran du MMA, Big John McCarthy, est le dernier à exprimer son opinion selon laquelle Reyes méritait de gagner le combat.

Bien que le président de l’UFC, Dana White, n’ait pas participé à un match revanche, il est possible que Jones et Reyes puissent le rejeter. Si tel est le plan, les paris sportifs prennent une longueur d’avance en libérant les cotes de paris pour le match revanche.

Le paris sportifs en ligne Sportsbook a publié les cotes de pari d’ouverture pour Jones vs Reyes 2. Consultez-les ci-dessous (via BestFightOdds).

Jones a ouvert comme favori des paris -220. Cela signifie que vous devrez parier 220 $ sur Jones pour gagner 100 $. Reyes a ouvert comme un outsider de paris +177. Cela signifie que vous devrez parier 100 $ pour gagner 177 $.

Les chances pour le premier combat entre Jones et Reyes à l’UFC 247 étaient beaucoup plus larges, Jones se terminant en tant que favori de paris -440 et Reyes se terminant en tant qu’outsider de paris +350. Après la fin du combat, les cotes ont dû ouvrir le match revanche avec des cotes beaucoup plus serrées.

Il sera intéressant de voir si l’UFC va de l’avant et réserve le match revanche. Il y a beaucoup d’intérêt pour les fans en ce moment, mais en même temps, l’UFC peut choisir de donner le coup de titre au vainqueur de l’événement principal de l’UFC Rio Rancho entre Corey Anderson et Jan Blachowicz. Il existe également la possibilité que Jones passe au poids lourd pour combattre Stipe Miocic.

Sur qui avez-vous votre argent dans un match revanche potentiel entre Jon Jones et Dominick Reyes?

