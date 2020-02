Jon Jones contre Dominick Reyes un combat effrayant

De l’extérieur, il est facile de supposer que Jon Jones pourrait maintenant s’ennuyer avec la concurrence dans la division des poids lourds légers de l’UFC.

Après tout, même les plus grands détracteurs de Jones admettent qu’indépendamment de ce que vous pourriez penser du champion à l’extérieur de la cage, il est sans égal à l’intérieur de l’octogone, ce qui fait que la liste des challengers à son titre ressemble à une chaîne de montage d’adversaires faisant la queue pour la défaite .

Mais Jones (25-1 MMA, 19-1 UFC), après une dizaine d’années de carrière dans laquelle il n’a jamais subi de défaite légitime, dit qu’il trouve toujours des raisons de se motiver pour ses adversaires.

Et il en a trouvé un gros dans sa prochaine tâche, sa défense du titre du tournoi principal de l’UFC 247 contre Dominick Reyes.

Reyes (12-0 MMA, 6-0 UFC) a été jusqu’à présent presque intouchable dans son mandat à l’UFC, avec un record invaincu. Et être l’homme qui provoque le «0» d’un autre combattant est quelque chose que Jones a toujours adoré.

“J’aime vraiment le fait qu’il soit invaincu”, a déclaré Jones aux journalistes, y compris MMA Junkie, lors d’un appel aux médias lundi faisant la promotion de l’UFC 247. “Je pense que quelque chose de spécial sort de moi lorsque je lutte contre des gars invaincus. Ryan Bader était invaincu – il est maintenant le double champion (dans Bellator). Cela m’excitait. Daniel Cormier était invaincu et regardé comme invincible par beaucoup de gens. Cela m’excitait.

“Glover Teixeira (était) sur une séquence de 20 victoires consécutives quand je l’ai rencontré, donc cela fait certainement plus ressortir quand je lutte contre quelqu’un qui n’a jamais goûté à la défaite auparavant. Dominick a cette attitude d’être supérieur, et ça va aller très bien, lui donnant son premier goût de la défaite. “

Jones a déclaré qu’après sa dernière défense du titre, dans laquelle il avait obtenu une décision partagée durement disputée contre Thiago Santos, il avait eu la possibilité d’affronter Reyes ou Corey Anderson. Jones a déclaré que l’excitation que Reyes avait apportée à ses combats était suffisante pour lui donner le feu vert.

“C’est un grand combat pour moi, juste parce qu’il est invaincu et qu’il est le gars le plus dur ici en ce moment”, a déclaré Jones. «Nous avions le choix entre combattre Corey Anderson ou Dominick Reyes. C’était la conversation que j’ai eue avec l’UFC, et j’ai choisi Dominick Reyes parce que moi et mes entraîneurs avons regardé Corey se battre et regardé Dominick et nous avons vu que Dominick finissait les gens.

“J’aime ce gars. J’aime Corey Anderson, et il peut se battre pendant 25 minutes et correspondre à mon cardio. Mais Corey Anderson ne termine pas vraiment les gens comme ça. Dominick peut finir les gens, ce qui est beaucoup plus un défi, beaucoup plus effrayant d’un combat. Et c’est exactement pourquoi je l’ai fait. “

L’UFC 247 aura lieu samedi au Toyota Center de Houston. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

