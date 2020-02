Jon Jones contre Dominick Reyes vidéo ventilation

La semaine de combat de l’UFC 247 approche à grands pas.

Le deuxième événement à la carte de la promotion de 2020 devrait donner le coup d’envoi à l’ardoise de février, avec un événement principal très attendu pour les poids lourds légers. Jon Jones (25-1 MMA, 19-1 UFC) revient à l’action et défend sa ceinture contre le concurrent invaincu Dominick Reyes (12-0 MMA, 6-0 UFC) dans le combat de cinq rounds.

Avant le combat, les diffuseurs de l’UFC Dan Hardy et John Gooden regardent en profondeur le match dans la dernière édition de leur série d’analyses d’avant-combat “Inside the Octagon”. Découvrez l’analyse complète de l’UFC 247 dans la vidéo ci-dessus pour voir Hardy et Gooden évaluer la route de chaque combattant vers la victoire.

L’UFC 247 aura lieu le 8 février au Toyota Center de Houston. Avec deux combats de titre au sommet de la facture, la carte principale est diffusée en pay-per-view après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Avec l’ajout, la gamme UFC 247 comprend désormais:

Le champion Jon Jones contre Dominick Reyes – pour le titre des poids lourds légers

La championne Valentina Shevchenko contre Katlyn Chookagian – pour le titre féminin des poids mouches

Juan Adams contre Justin Tafa

Mirsad Bektic contre Dan Ige

Ilir Latifi contre Derrick Lewis

Antonio Arroyo contre Trevin Giles

Alex Morono contre Kalinn Williams

Andrea Lee contre Lauren Murphy

Mario Bautista contre Miles Johns

Journey Newson contre Domingo Pilarte

Andre Ewell contre Jonathan Martinez

Austin Lingo contre Youssef Zalal

.