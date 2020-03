Jon Jones critique la victoire d’Israël Adesanya sur Yoel Romero

Peut-être pas surprenant, vous pouvez considérer que le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, n’est pas impressionné par ce qu’il a vu du champion des poids moyens Israel Adesanya dans sa victoire sur Yoel Romero.

Plus tôt ce mois-ci à l’UFC 248, Adesanya et Romero ont organisé ce qui était largement considéré comme un événement principal terne, avec le bender “The Last Style” conservant son titre après avoir obtenu une décision unanime des juges. Les deux hommes se sont mutuellement accusés de la raison pour laquelle le combat n’a pas répondu aux attentes.

En ce qui concerne Jones, il semble que – sur la base des performances d’Adesanya – il préfère ne plus entendre parler d’une éventuelle confrontation contre son collègue champion de l’UFC.

Yoel a presque 10 ans de plus que moi et a presque gagné ce combat », a écrit Jones en réponse à une question sur Twitter. «Sans utiliser sa lutte. C’est tout ce que je vais dire. “

Jones et Adesanya se disputent depuis des mois, ce qui fait penser à un super-combat. Adesanya, qui a fait ses débuts avec l’UFC en février 2018, est allé jusqu’à dire que c’est inévitable – il lui faut juste du temps pour se mettre en forme. Jones, cependant, pourrait ne pas être trop intéressé.

Du moins plus.

