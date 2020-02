Jon Jones, de l’UFC 247, conseille à Stephen A. Smith, “un formidable journaliste”, de faire plus de devoirs, à commencer par l’UFC 1

Stephen A. Smith n’a jamais prétendu être un expert en arts martiaux mixtes (MMA). Mais lorsque vous êtes l’un des meilleurs reporters d’ESPN – et les mieux payés -, vous allez là où vous envoie «The Worldwide Leader In Sports».

En raison de la position de Smith avec ESPN et du partenariat de la société avec Ultimate Fighting Championship (UFC), Stephen A. a été chargé de couvrir des événements UFC de haut niveau, tels que l’UFC 246, qui mettait en vedette Koron Cerrone de Conor McGregor. il y a quelques semaines (voir ici).

Après que «Notorious» ait envoyé «Cowboy» assez rapidement, Smith a attrapé le flack pour ses commentaires d’après-combat dénigrant Cerrone, disant que le vétéran de longue date s’était couché contre McGregor et que les haussements d’épaules ne devraient pas être en mesure de bercer un combattant de son calibre.

Ce qui s’ensuivit fut un va-et-vient avec Joe Rogan, qui n’appréciait pas les commentaires bizarres de Smith. Alors que certains sont venus à la défense de Smith, y compris Nate Diaz et Chael Sonnen, d’autres n’ont pas tardé à enterrer la personnalité sportive bruyante.

Maintenant, l’actuel roi des Light Heavyweight, Jon Jones, donne son avis, disant que même s’il a toujours été un fan du travail de Smith, il lui conseille de faire un peu plus de devoirs pour se familiariser avec tous les aspects du MMA à l’avenir.

“Chapeau à Stephen A. Smith, au fait, je pense que c’est un formidable journaliste. Mais vous avez tout à fait raison, je pense qu’il a besoin de plus de devoirs », a déclaré Jones lors d’une récente mêlée médiatique (rediffusion vidéo ici).

«Je pense qu’il a besoin de revenir en arrière et peut-être regarder certains de ces combats PRIDE. Revenez en arrière et commencez avec UFC 1 et faites vraiment vos devoirs de cette façon, vous savez non seulement qui nous sommes tous, mais vous connaissez le positionnement, vous connaissez la technique et vous connaissez quelques noms de soumission », a-t-il ajouté.

«Je doute qu’ils soient à ce niveau, mais j’aimerais les encourager à atteindre ce niveau. Si vous êtes un vrai professionnel, c’est ce que vous faites », a-t-il conclu. Il reste à voir si Smith suit les conseils de Jone, mais si quelqu’un est prêt à relever le défi, c’est Stephen A., qui couvre un large éventail de sports professionnels depuis plus de 25 ans.

Jones, quant à lui, devrait défendre son titre de 205 livres pour la onzième fois ce samedi soir (8 février 2020) à Houston, au Texas.

Jones, quant à lui, devrait défendre son titre de 205 livres pour la onzième fois ce samedi soir (8 février 2020) à Houston, au Texas.

