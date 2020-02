Jon Jones de l’UFC 247: Israel Adesanya a peur de moi maintenant, aura peur de moi en 2021

Jon Jones et Israel Adesanya se sont engagés dans un va-et-vient verbal très public sur les réseaux sociaux, les deux champions y jouant depuis plus d’un an maintenant.

Le seul problème est qu’Israël règne en maître sur les poids moyens, tandis que “Bones” continue de fonctionner fermement avec les poids lourds légers. Et bien qu’il ne soit pas trop difficile pour Israël de prendre de la masse pour combattre à 205 livres, “The Last Stylebender” dit que le combat potentiel de superproduction n’aura pas lieu avant 2021.

Comme Jones le voit, tout ce qui le montre, ce sont les insécurités et la peur d’Adesanya.

“Il a peur. C’est tout. Quand il dit que vous devez respecter le jeu ou que le jeu vous humiliera, il parle de ne pas me battre maintenant ou de me battre le cul parce qu’il a peur. Lorsque vous faites savoir à un combattant comme moi que vous n’êtes pas prêt à me battre aujourd’hui et que vous souhaitez avoir une autre année pour vous préparer et tout ça, ça me permet de connaître votre état mental. C’est tout ce que je dois savoir. “

Selon Adesanya, il a encore beaucoup de travail à faire à 185 livres avant de monter. Et il a raison, car il a à peine sa première défense de titre prévue contre Yoel Romero à l’UFC 248 le 7 mars.

Et bien qu’il soit rafraîchissant de voir un champion nouvellement couronné déterminé à travailler dans sa propre catégorie de poids avant de se lancer, Jones semble penser qu’il existe d’autres motifs derrière la chronologie d’Israël.

Et cela a à voir avec le fait que Jones ralentira d’une manière ou d’une autre dans un an.

“S’il sent qu’il n’est pas fait pour le défi maintenant, s’il pense honnêtement que je vais être en quelque sorte une version plus faible de moi l’année prochaine, il se trompe malheureusement”, a déclaré Jones. «Je viens de découvrir des camps d’entraînement et de découvrir différentes façons de guérir et de récupérer et toutes ces choses. Mes coéquipiers se renforcent. Je ne suis qu’une ceinture violette en jiu-jitsu.

«S’il pense que je deviens plus lent et plus faible, il se trompe malheureusement. Il a peur aujourd’hui. Il l’a expliqué très clairement au public. Rien ne changera l’année prochaine. “

Un combat entre les deux hommes fera sans aucun doute de gros chiffres, d’autant plus que Jon – qui affrontera Dominick Reyes à l’UFC 247 ce samedi 8 février 2020 à Houston, au Texas – est sur le point de nettoyer sa propre division. Cela signifie que si Adesanya n’accélère pas un combat contre Jones, il pourrait perdre si “Bones” finit par passer à Heavyweight.

Oh, attendez…