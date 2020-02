Jon Jones de l’UFC 247 n’a pas besoin d’un combat de mise au point pour battre le roi de la division Stipe Miocic

Jon Jones mettant sa domination sur les poids lourds en pause afin de passer au poids lourd a longtemps été un rêve de combattre les fans du monde entier. Alors que “Bones” a taquiné un mouvement vers le haut, il est loin de se produire en ce moment.

Selon Jones, le jour venu, il a l’intention de se battre pour le titre tout de suite, car il dit qu’il n’a pas besoin d’un combat de mise au point pour se mouiller les pieds dans le pays des grands hommes. Ne manquant jamais de confiance en lui-même, Jones affirme qu’il est presque sûr de pouvoir battre le champion actuel, Stipe Miocic, lors de son premier combat dans la nouvelle division.

“Je sens que je veux vraiment combattre Stipe Miocic”, a déclaré Jones lors du MMA Show d’Ariel Helwani. «J’ai l’impression de pouvoir le battre. Je ne pense pas que j’aurais besoin d’une mise au point, j’ai l’impression d’être assez à l’écoute. Je suis assez en phase », a-t-il ajouté.

Depuis 2015, la seule défaite de Stipe est survenue contre l’ancien «champion-champion» de l’UFC, Daniel Cormier, un homme que Jones a vaincu à deux reprises. Et tandis que Miocic a pris sa revanche sur “DC” en l’assommant à l’UFC 241, Jones dit qu’il a vu assez de bande pour retirer la victoire.

«J’ai l’impression que moi avec un maigre 230, c’est beaucoup. Je sens que je pourrais le battre totalement, juste en fonction de ses performances avec D.C., de nos différences de vitesse, de mon QI de combat, de ma polyvalence, de ma foi et de ma confiance », a ajouté Jones. “Je pense que je suis le gars pour le battre à coup sûr. Et je veux frapper pendant que je me sens chaud. ”

Chose intéressante, Cormier a récemment admis que la seule façon pour lui de voir Jon perdre à l’intérieur de l’Octogone était de tomber sur un Heavyweight lourd. Et avec 16 KO / KO sur son CV, Miocic fait définitivement l’affaire.

En parlant de Cormier, il est en ligne pour obtenir un combat pour le titre de la trilogie contre Stipe dans le courant de 2020. Quant à Jones, il devrait défendre son titre de 205 livres ce samedi soir (8 février 2020) contre Dominick Reyes dans le principal événement de l’UFC 247 à l’intérieur du Toyota Center de Houston, Texas.

Pour voir qui d’autre se bat à l’UFC 247: «Jones vs Reyes», cliquez sur ici.