Jon Jones débranche la machine hype UFC 247 avec une évaluation cinglante de Dominick Reyes «délirant»

Ultimate Fighting Championship (UFC) a une bataille difficile à chaque fois qu’il doit battre un prétendant au titre de 205 livres, parce que Jon Jones sera toujours le favori avant chaque combat pour le titre des poids lourds légers.

L’un des avantages d’être le meilleur combattant livre pour livre du jeu.

Pour Dominick Reyes, la promotion a choisi de se concentrer sur son expérience dans le football universitaire, où il s’est fait un nom en tant que dos défensif des Stony Brook Seawolves. Mais ses rêves de se rendre à la NFL ne se sont pas réalisés.

“Ça n’a pas marché, mec”, a déclaré Reyes aux caméras pour “Countdown to UFC 247.”

C’est tout ce dont Jones avait besoin pour bondir. Cela, et les commentaires de Reyes à propos de «Bones» n’ayant jamais affronté un athlète légitime au cours de sa longue carrière dans les sports de combat, oubliant peut-être que Daniel Cormier était un catcheur olympique.

“Dominick Reyes, l’un des plus grands athlètes de l’histoire d’Apple Valley”, a écrit Jones sur Twitter. «Être un gros poisson dans un petit étang pendant si longtemps lui est vraiment allé à la tête. Battre des canettes l’a convaincu qu’il est un meilleur athlète que la plupart des autres pays du monde. S’il était si dur à cuire qu’il aurait remporté les championnats de lutte de l’État de Californie, il serait allé en division un, il aurait au moins fait une équipe d’entraînement pour la NFL. Cet homme est délirant. “

Malgré son record impeccable sur plus d’une décennie de combats à l’UFC, Jones (25-1, 1 NC) s’est retrouvé la cible de critiques après des performances médiocres contre les anciens poids moyens Anthony Smith et Thiago Santos, loin de ses jours de dominance légère et lourde.

«Bones» blâme son ennui sans fin avec des prétendants «boiteux».

De même, Reyes (12-0) a perdu un peu de son éclat après avoir grincé par Volkan Oezdemir en mars dernier, une performance qui a été suivie d’une victoire par élimination directe contre Chris Weidman, un héros local de l’athlétisme universitaire.

Jones défendra contre Reyes dans l’événement principal de l’UFC 247 à la carte (PPV) ce samedi. nuit (7 février 2020) à l’intérieur du Toyota Center de Houston, Texas.