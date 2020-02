Jon Jones déconcerté par les commentaires de Dominick Reyes

Le deuxième pay-per-view de l’année de l’UFC a lieu samedi avec l’UFC 247, et la populaire série «Embedded» de la promotion revient pour vous préparer.

L’événement a lieu samedi au Toyota Center de Houston. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Dans l’événement principal, Jon Jones (25-1 MMA, 19-1 UFC) défend son titre des poids lourds légers UFC contre Dominick Reyes (12-0 MMA, 6-0 UFC). Dans le co-reportage, Valentina Shevchenko (18-3 MMA, 7-2 UFC) défend son titre de masselotte contre Katlyn Chookagian (13-2 MMA, 6-2 UFC).

De plus, les poids lourds Derrick Lewis (22-7 MMA, 13-5 UFC) et Ilir Latifi (14-7 MMA, 7-5 UFC) entrent en collision dans l’ouvre-carte principal.

Le cinquième épisode de «Embedded» suit les meilleurs combattants qui s’affrontent sur la carte principale alors qu’ils exécutent leurs obligations de la semaine de combat. Voici la description de l’UFC:

Dans l’épisode 5 de l’UFC 247 Embedded, les adversaires en titre Katlyn Chookagian et Dominick Reyes rejoignent un panel d’athlètes hébergé par Jon Anik aux côtés d’Ilir Latifi, qui fait ses débuts en poids lourd ce week-end. Après leur séance, les champions Valentina Shevchenko et Jon Jones montent sur scène avec le poids lourd local Derrick Lewis. Chookagian s’entraîne rapidement, puis les challengers et les champions prennent plus de questions, cette fois des journalistes, lors de l’Ultimate Media Day. UFC 247 Embedded est un blog vidéo en accès libre en coulisses menant aux deux combats de titres qui auront lieu le samedi 8 février sur Pay-Per-View. Commandez le Pay-Per-View sur ESPNPlus.com/PPV

.