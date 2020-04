Jon Jones dénonce les médias du MMA et les combattants qui lui prêtent attention pendant la pandémie de COVID-19

Il est sûr de dire que le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, aime parler. En tant que l’un des meilleurs combattants de l’histoire du MMA, ce serait bizarre s’il ne le faisait pas.

Mais devrions-nous parler de «Bones» maintenant pendant la pandémie actuelle de COVID-19?

Que vous le pensiez ou non, Jones pense que les membres des médias et les combattants du MMA devraient laisser son nom de leur bouche pendant cette période difficile. Il a certainement été difficile de faire cela étant donné que Jones a été arrêté à nouveau, cette fois pour DWI, il y a tout juste un mois. Le champion de l’UFC a fourni les munitions que la communauté de combat a utilisées pour tirer ses coups.

Pourtant, Jones pense qu’il y a des choses plus importantes à discuter alors que le monde entier essaie de limiter les effets du coronavirus, qui a frappé la maison plus que la plupart. Le champion de l’UFC a livré le message suivant plus tôt cette semaine via Twitter:

C’est drôle de voir combien de reporters et de combattants du MMA ne peuvent pas participer à quelques épisodes ou interviews sans me parler .. Il y a sérieusement une pandémie qui se passe. N’y a-t-il rien de plus important dans votre monde? – Jon Bones Jones (@JonnyBones) 24 avril 2020

“C’est drôle de voir combien de reporters et de combattants du MMA ne peuvent pas participer à quelques épisodes ou interviews sans en parler. Il y a sérieusement une pandémie qui se passe.” N’y a-t-il rien de plus important dans votre monde », a écrit Jones via Twitter.

Est-ce à dire qu’il n’y a plus de cerises à éclater en Pologne?

C’est gentil de la part de Jones de suggérer que nous devrions tous diriger notre énergie ailleurs et détourner les projecteurs de lui, mais ce n’est pas facile de négliger l’un des combattants les plus controversés du sport aujourd’hui. De plus, Jones a tellement de prétendants qui parlent de vouloir le combattre ensuite pour son titre à l’UFC qu’il est presque impossible de laisser le champion hors de l’équation.

Après tout, l’UFC est de retour et les combats vont commencer à se matérialiser.

Si Jones veut vraiment que les membres des médias MMA et les combattants cessent de lui prêter attention pendant la pandémie actuelle de COVID-19, alors il doit arrêter de faire des choses qui déclenchent la conversation. C’est plus facile à dire qu’à faire, étant donné que Jones est l’un des combattants les plus francs de la liste de l’UFC aujourd’hui.

Que dites-vous, Maniacs? Portons-nous trop d’attention à Jones en ces temps difficiles?

Écoutons ça!