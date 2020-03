Jon Jones devient le plus jeune champion de l’UFC: aujourd’hui dans l’histoire du MMA

(Note de l’éditeur: cette histoire a été initialement publiée le 19 mars 2018.)

Si vous voulez raconter l’histoire de l’époque où Jon Jones est devenu le plus jeune champion de l’histoire de l’UFC, vous devez commencer par le chien. Son nom était B.J., un mélange de Shepard allemand âgé de sept mois, et c’était une acquisition quelque peu récente pour Jones quand il s’est présenté à Newark, N.J., pour son crack au titre UFC de Mauricio Rua, le 19 mars 2011.

Les types d’endroits où Jones se rendait cette semaine – hôtels de luxe, plateaux de télévision, salles de bal d’hôtel converties en espaces d’entraînement UFC – ne sont probablement pas le genre d’endroits où vous êtes censé amener votre chien.

Pourtant, il était dans le hall de Penn Station Hilton le jour de la Saint-Patrick, évitant les fans et les ivrognes et conduisant ce chien en laisse, souriant comme un homme qui jouissait des privilèges supplémentaires qui accompagnent le fait d’être une star, confiant que personne n’oserait lui dire qu’il ne pouvait pas amener de chien ici.

Mais la star entière était encore nouvelle pour Jones à l’époque. Il n’avait que 23 ans, un peu moins de trois ans après ses débuts professionnels dans un sport qu’il était maintenant sur le point de conquérir, et une blessure à un coéquipier avait ouvert la dernière porte.

Cela avait été un tourbillon de quelques mois pour Jones. En février, il a facilement envoyé Ryan Bader via une soumission au deuxième tour sur le undercard de l’UFC 126. Il était toujours dans la cage pour célébrer la victoire lorsque le commentateur de l’UFC Joe Rogan lui a annoncé la nouvelle. Avec Rashad Evans retirant son combat pour le titre contre le champion “Shogun” Rua, l’UFC voulait que Jones intervienne un peu plus d’un mois plus tard.

C’était très bien pour Jones, qui semblait voir même le malheur de son coéquipier comme une autre étape inévitable dans le plan divin de mettre un titre UFC autour de sa taille. Tout fonctionnait exactement comme il était censé le faire, et le prodige du MMA qui a crié des versets bibliques après ses victoires sans effort n’aurait pas pu être plus heureux à ce sujet.

Pour le duo des poids lourds légers de Jones et Evans, cependant, ce fut le début de la fin, les premiers signes d’une fracture qui allait bientôt conduire à une scission.

Depuis que Jones était venu pour la première fois au gymnase Jackson-Wink MMA, où l’ancien champion Evans était le meilleur homme des poids lourds légers, ces questions persistantes les avaient rongés. Se battraient-ils un jour? Était-ce inévitable, avec Jones qui montait en flèche et Evans traînait toujours au sommet ou près du sommet?

Evans a assumé le rôle de mentor. Son conseil au jeune Jones: ne répondez même pas à ces questions. Ne vous laissez pas commencer à en parler. Arrêtez-le avant même qu’il ne commence, tout comme Evans l’avait fait avec son ami de longue date et partenaire d’entraînement Keith Jardine. Refusez d’en discuter même comme hypothétique.

Jones a écouté, pendant un certain temps. Mais bientôt, il est devenu de plus en plus clair qu’il n’allait pas se contenter de jouer le rôle de l’étudiant très longtemps. Il se voyait comme un champion – et bientôt. Quand une blessure au genou a pris le tir au titre d’Evans et l’a fait à Jones, cela n’a fait que confirmer pour lui qu’il était un combattant spécial, un élu. Tout ce qu’il avait à faire était de se présenter à Newark et de battre un homme dont il avait grandi à regarder et à étudier les combats.

Mais il faut dire que, même alors, le champion n’était plus l’homme qu’il était. Le temps avait été cruel pour «Shogun». Six ans plus tôt, il avait remporté deux combats en une seule nuit, éliminant Alistair Overeem et Ricardo Arona pour remporter le Grand Prix des poids moyens du PRIDE FC à Final Conflict 2005. Cela le mettait dans la conversation chaque fois que le sujet se tournait vers les meilleurs 205- livres, mais sa transition vers l’UFC a été difficile.

Rua a eu du mal à rebondir après ses blessures et à retrouver sa forme antérieure, et il a perdu ses débuts à l’UFC contre Forrest Griffin en 2007, puis a à peine battu Mark Coleman dans une performance qui donnait aux deux hommes l’air usé et dépensé. Mais une victoire à élimination directe sur un Chuck Liddell en décoloration en 2009 l’a aidé à se remettre sur la bonne voie, et après avoir perdu une décision controversée contre le champion d’alors Lyoto Machida lors de son premier tir au titre de l’UFC, Rua a rebondi avec une victoire par élimination directe au premier tour dans la revanche.

Pourtant, Rua avait 29 ans lorsqu’il s’est présenté pour défendre sa ceinture pour la première fois. Evans aurait été un test assez rigide, mais Jones? Il était plus grand, plus fort, plus rapide et plus jeune. Faisant le tour des médias avant le combat, le jeune challenger s’est vanté de son corps frais et sans blessure. Il pouvait sauter en l’air, faire une roue de charrette s’il en avait envie, et contrairement au champion ses articulations ne craquaient pas comme un vieux navire coincé dans la glace. N’était-ce pas agréable?

“Vous savez quoi, je pensais que” Shogun “était cool quand j’étais plus jeune parce qu’il était un champion PRIDE de 23 ans, et j’aime Jose Aldo parce qu’il est un champion de l’UFC de 23 ans”, a déclaré Jones avant le combat. “Je n’en ai vraiment pas peur. Je sais que c’est très possible. Pour le moment, j’ai juste besoin de garder les gens près de moi qui ont toujours été là et de réaliser qu’il y aura beaucoup plus de distractions à venir, mais je suis préparé mentalement. Et je me promets que je ne me laisserai pas tomber au bord du chemin. Je suis bien trop près de mes rêves pour ralentir ou commencer à faire quelque chose de stupide, et je ne ferai rien de stupide. Je vais gagner ce combat. “

L’événement était prévu pour Newark, en grande partie parce qu’il était aussi proche de New York que l’UFC pouvait l’être à l’époque. Le sport ne serait pas légal et réglementé dans l’Empire State jusqu’en 2016, mais le Prudential Center n’était qu’à quelques minutes en train des huit millions d’habitants des cinq arrondissements, ce qui devrait être suffisant pour le moment.

En même temps, il était impossible de ne pas remarquer que ce n’était pas exactement Manhattan. Plus tôt dans la semaine, les responsables de l’UFC ont rappelé aux combattants que Newark n’était probablement pas une ville dans laquelle ils voulaient se promener seuls la nuit, même s’ils étaient des durs professionnels. Comme pour consolider ce point, Jones a fait la une des journaux le jour du combat en poursuivant et en appréhendant un homme qu’il a dit avoir vu entrer par effraction dans une voiture garée pour voler un GPS.

Comme si le jeune challenger n’avait pas encore assez d’une ambiance Superman, maintenant il combattait le crime le même jour qu’il devait se battre pour le titre. Ce n’était pas exactement un présage positif pour Rua.

Les mauvais présages ont poursuivi leur combat. Rua est apparu dans la cage cette nuit-là, l’air solide et concentré, clairement en meilleure forme qu’il ne l’avait été pour ses premiers combats à l’UFC, mais cela n’a pris que quelques secondes à Jones pour lui rappeler qu’il y avait un écart important entre eux quand il est venu à l’athlétisme, ainsi qu’à l’exubérance pure jeunesse.

Après une retouche provisoire au centre de la cage, Jones a martelé Rua avec un genou sautant sur le corps, puis a reculé et a montré sa portée en étendant apparemment sa jambe d’un côté de la cage à l’autre pendant quelques rapides coups de pied. Dans les 30 secondes qui ont suivi le début du combat, Jones a mélangé des attaques de rotation sauvage avec des éliminations de voyage énergiques. Rua était en retard et commençait à avoir l’air de plus en plus perdu.

Après s’être écorchée de coudes sur le tapis pendant la majeure partie du tour d’ouverture, Rua a travaillé debout contre la clôture, en payant le prix avec les genoux au corps et un long crochet gauche de Jones qui a vacillé ses jambes.

“Il est en train de faire son chemin avec” Shogun “”, a déclaré le commentateur de l’UFC Joe Rogan après ce premier tour unilatéral.

Cela n’a fait qu’empirer au deuxième tour, et Jones a finalement décroché le coude en rotation qu’il cherchait au premier. Rua était ensanglanté et ralentissait, balançant de larges coups de poing de l’extérieur alors qu’il luttait pour se rapprocher du challenger dégingandé, puis se faisant taguer par des gauches lorsqu’il restait à distance

“Mon Dieu”, a commenté le commentateur de l’UFC Mike Goldberg juste avant que Jones ne retire Rua et le brutalise encore plus sur le tapis. C’était plus ou moins tout ce qu’il fallait dire à propos d’un combat pour le titre qui ressemblait de plus en plus à un cas de maltraitance envers les personnes âgées.

La fin est venue, enfin, dans le troisième. Après s’être fait marteler avec des coups de poing et des coudes alors qu’il était coincé sur le dos au début de la manche, un Rua hébété et battu a titubé sur ses pieds, reculant vers la clôture alors que Jones se rapprochait. Le côté droit de son visage était enflé. Il prit de grandes respirations laborieuses en levant les bras pour couvrir son visage.

Jones a plongé avec un crochet gauche au foie, suivi d’un genou à la tête. Rua s’est effondrée en tas, tapant doucement sur le tapis alors que l’arbitre Herb Dean est intervenu pour l’arrêter.

“Tout est fini!” Goldberg a explosé. “Jon Jones est le plus jeune champion de l’histoire de l’UFC!”

Jones se dirigea lentement vers le centre de la cage, les bras longs à ses côtés, puis se laissa tomber sur le dos avant de s’asseoir les jambes croisées dans la cage, apparemment incertain de ce qu’il fallait faire ensuite.

“Et ce n’était même pas une lutte”, a déclaré Rogan. “Incroyable. Voilà, Mesdames et Messieurs, l’avenir. Il est le présent, et il est l’avenir, et il pourrait être le plus grand talent que nous ayons jamais vu à l’UFC. “

Mais presque aussitôt que Jones avait fini de crier ses entraîneurs et son sauveur dans son interview d’après-combat, l’UFC était prêt à se concentrer sur le prochain combat. Rogan venait de terminer l’interview de Rua, qui a félicité Jones pour la victoire, expliquant simplement: «il était meilleur que moi», quand soudain il y a eu Evans, l’air élégant dans un costume finement taillé alors que la foule le hué et le sourire a disparu de Jones. visage.

“Il m’a appris beaucoup de choses, et ça craint que je doive le faire”, a déclaré Jones lorsque Rogan lui a dit qu’Evans était le premier en lice pour un crack à son titre. “Mais c’est mon rêve.”

Après avoir quitté la cage ce soir-là, Evans s’est déclaré “fini avec Jackson”, officialisant la rupture avec son équipe et son coéquipier qui bouillonnaient lentement depuis des semaines.

Mais pour tout le drame de ce match, il faudrait encore un an et deux défenses de titre réussies pour Jones avant qu’ils ne se retrouvent finalement dans la cage ensemble.

À ce moment-là, Jones n’était plus l’enfant dont les rêves se réalisaient. Au lieu de cela, il était le champion dominant, le roi de la catégorie des poids lourds légers. Comme Evans et tous les autres venaient à apprendre, la seule personne qui pouvait l’arrêter était Jones lui-même.

