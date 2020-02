Jon Jones dit que «l’enfant» Israel Adesanya ne sera pas un défi s’il se bat

Jon Jones ne croit pas qu’Israël Adesanya veuille le combattre, mais s’ils font de la ferraille, cela ne sera apparemment pas un défi pour lui.

“Bones” devrait défendre son titre des poids lourds légers contre Dominick Reyes à l’UFC 247 ce samedi. S’il gagne, il a parlé de monter aux poids lourds et de combattre Stipe Miocic. Pourtant, un dernier combat intrigant chez les poids lourds légers pourrait être contre les promotions du champion actuel des poids moyens, Israël Adesanya.

Adesanya et Jones se font des va-et-vient l’un sur l’autre sur les réseaux sociaux, et pour «Bone, il dit que les plaisanteries étaient amusantes.

«J’adorais ça. Et honnêtement, c’était juste amusant », a déclaré Jones lors du MMA Show d’Ariel Helwani. «Je me chamaille et je parle de merde avec beaucoup de gens, et il est chaud en ce moment dans le sport. C’était donc amusant de m’attacher à ses semaines de combat. »

C’est un combat qu’Adesanya veut apparemment car il a dit qu’il poursuivrait même Jones jusqu’à un poids lourd si “Bones” augmentait effectivement de poids. Mais, selon le champion des poids lourds légers, il ne le croit pas et sait que “The Last Stylebender” a peur de lui.

Il pense également qu’Adesanya aura peur de lui en 2021 lorsqu’il dit que le combat aura lieu.

“Oh, il aura aussi peur en 2021. C’est tout ce qu’il dit. À la fin de la journée, mec, je suis tellement en avance en ce qui concerne, je veux dire, vous le nommez dans tous les sens de ce jeu, je suis tellement en avance sur ce gamin », a déclaré Jon Jones. “Donc, le fait que je parle même de lui en ce moment, je vais juste m’arrêter.”

Au final, Jon Jones ne sait pas s’il combattra jamais Israël Adesanya. Mais s’il le fait, il sait que ce ne sera pas un défi. Il sait qu’il serait le combattant le plus grand et le plus fort là-bas par rapport à «l’enfant» à Adesanya.

«Je ne veux pas paraître arrogant. Mais, dans le grand schéma des choses, je suis un homme et il est comme un enfant en ce qui concerne ce jeu, ce que j’ai déjà prouvé, ce que j’ai fait, où je vais. Les gens peuvent être plus populaires que moi. Les gens pourraient être, vous savez, vous avez des gars comme Conor [McGregor], qui gagne plus d’argent que moi, vous savez, ce genre de choses. Je ne suis pas là pour ce qui est chaud en ce moment », a-t-il conclu. «Je suis un nom familier au combat. Et donc, comme je l’ai dit, même le fait de l’élever en ce moment est une flatterie pour un garçon qui ne mérite pas que je parle de lui. “

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 2/3/2020.