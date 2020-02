Jon Jones dit que les problèmes avec les officiels ne changeront pas le résultat à l’UFC 247

Jon Jones n’a pas été satisfait de certains arbitres tout au long de sa carrière, mais il a déclaré que ses problèmes avec les arbitres ne l’ont pas empêché de faire ce qu’il fait le mieux: gagner.

Jones (25-1 MMA, 19-1 UFC) a déclaré lors d’un appel aux médias lundi qu’il n’avait pas demandé un arbitre spécifique pour son combat contre Dominick Reyes samedi à l’UFC 247, mais a rappelé de mauvaises expériences avec des officiels dans certains de ses combats précédents.

“Je n’ai pas (fait de demande), mais j’ai eu des situations (explicites) là-dedans”, a déclaré Jones. «Je sentais que j’avais des gars qui n’étaient manifestement pas de mon côté sur ce ring, et je ne vais pas dire leurs noms parce que je ne veux pas leur prêter attention. Mais même avec cela, j’ai toujours trouvé un moyen non seulement de gagner ces deux combats, mais de terminer ces combats. »

Jones a déclaré que les deux combats étaient sa victoire de soumission contre Vitor Belfort à l’UFC 152, arbitrée par John McCarthy, et sa victoire de TKO contre Alexander Gustafsson lors d’un match revanche à l’UFC 232, arbitrée par Mike Beltran.

“John McCarthy, j’avais l’impression que son énergie était loin quand j’ai combattu Vitor Belfort, et j’ai trouvé un moyen de terminer le combat”, a déclaré Jones. “J’ai aussi ressenti l’énergie qui venait – je ne dirai pas son nom – je me sens comme l’énergie dans le deuxième combat d’Alexander Gustafsson, j’avais l’impression que cet arbitre m’envoyait de l’énergie drôle dans les coulisses et dans la cage, et je a également terminé le combat de Gustafsson.

«À la fin de la journée, j’ai l’impression que si Dieu a l’intention de faire ce que j’ai fait, peu importe quels entraîneurs j’ai, quels entraîneurs Dominick a, qui est l’arbitre – rien de tout cela importe. La volonté de Dieu est la volonté de Dieu, et donc peu importe qui est l’arbitre. “

Reyes a exprimé ses inquiétudes quant à la tendance de Jones à toucher l’œil et a déclaré qu’il prévoyait d’avertir l’arbitre avant le combat. Mais Jones pense qu’il est injustement critiqué pour une habitude qui, selon lui, se produit naturellement avec des gants ouverts.

“Je me bat comme je me bats”, a déclaré Jones. «Je me prends souvent la main et au fil des ans, j’ai atterri par hasard quelques coups d’œil. Mais si vous pensez que j’ai entraîné des gens à piquer dans les yeux, je veux dire – pensez à quel point c’est ridicule.

«Lors de mon dernier combat avec Gustafsson, quand cet arbitre n’arrêtait pas de dire:« Faites attention à vos doigts, Jon. Regardez vos doigts, Jon, genre, mes doigts n’étaient même pas dehors à ce moment-là, et il n’arrêtait pas de me crier ça, ce qui était une distraction majeure, tu sais? Je sais que Dominick a aussi un problème avec les doigts, et je sais qu’il parle de parler à l’arbitre avant le combat. Rien de tout cela n’aura d’importance. Rien de tout cela n’aura d’importance. »

L’UFC 247 aura lieu samedi au Toyota Center de Houston. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

.