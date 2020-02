Jon Jones dit que les transgressions sont du passé: «Je prends plus de responsabilité pour mes actions»

Image via @ufc sur Instagram

Jon Jones est largement considéré comme le plus grand artiste martial mixte de tous les temps. Malheureusement, Jones est également connu pour sa longue liste de problèmes en dehors de la cage, qui ont entraîné des problèmes juridiques et des problèmes avec l’Agence américaine antidopage (USADA).

La bonne nouvelle pour les fans de Jones, cependant, est qu’il dit que ces problèmes sont dans le rétroviseur. Alors qu’il se prépare pour un combat pour le titre samedi soir avec Dominick Reyes, Jones a parlé à ESPN pour discuter de son passé troublé et de sa nouvelle concentration sur la responsabilisation de ses actions.

«J’ai l’impression que la tempête est derrière moi. Ce fut un voyage intéressant et j’ai tellement appris et je suis juste reconnaissant », a déclaré Jones (via MMA News). «Je suis reconnaissant d’avoir eu toutes les leçons que j’ai pu apprendre. Je suis reconnaissant à Dieu de m’avoir gardé à travers tout cela et de m’avoir permis de grandir autant à travers tout cela. Je pense que mes meilleurs jours sont définitivement devant moi. J’ai l’impression que je viens de me plonger vraiment dans ce que cela signifie d’être un père, un athlète professionnel et une personne ayant de grandes responsabilités. Je suis enthousiaste à ce sujet et je sens que je vais bien dans ce domaine. “

“Je me sens juste comme si j’étais peut-être à un endroit où j’avais l’impression de jeter beaucoup de grandeur”, a poursuivi Jones. «Et je crois que ce talent et quand vous en avez l’occasion, c’est une chose terrible à perdre. J’ai l’impression que ces jours-ci, je prends plus de responsabilité pour mes actions et pour mes émotions et mon cercle et mes comportements et des choses comme ça. Je pense que cela a été la principale différence, juste plus de responsabilité. “

Que pensez-vous de ces commentaires de Jon Jones? Comment pensez-vous qu’il se produira contre Dominick Reyes ce week-end?

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 2/3/2020.