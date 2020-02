Jon Jones dit que Stephen A. Smith «doit faire plus de devoirs» sur l’UFC et le MMA

Image: UFC sur Instagram

Jon Jones a une tonne de respect pour Stephen A. Smith mais admet que le journaliste doit en savoir plus sur son sport.

À l’UFC 246, Stephen A. Smith a fait les gros titres pour avoir déclaré que Donald Cerrone avait démissionné lorsqu’il avait combattu Conor McGregor. L’Irlandais et Joe Rogan ont déclaré que la personnalité d’ESPN était erronée et que Smith et Rogan ont eu des allers-retours.

Pour Jon Jones, qui a vu ce qui s’est passé en ligne, il pense que Stephen A. Smith doit mieux comprendre le sport avant de donner son avis.

“Chapeau à Stephen A. Smith au fait. Je pense que c’est un formidable journaliste. Mais vous avez absolument raison, je pense qu’il a besoin de faire plus de devoirs. Vous devez revenir en arrière et peut-être regarder certains de ces combats PRIDE », a déclaré Jon Jones lors de la journée des médias de l’UFC 247. «Vous devez revenir en arrière et commencer à l’UFC 1, et vraiment faire vos devoirs. De cette façon, vous savez non seulement qui nous sommes tous, mais vous connaissez le positionnement, vous connaissez la technique, vous connaissez quelques noms de soumission. Je doute qu’ils soient à ce niveau, et j’aimerais les encourager à atteindre ce niveau. Si vous êtes un vrai professionnel, c’est ce que vous faites. “

Il faut voir si Smith répondra à ces commentaires de Jones. Mais, le président de l’UFC, Dana White a récemment sonné la querelle entre Smith et Rogan.

Pour l’instant, “Bones” se concentre sur son prochain combat. Jones devrait revenir dans l’Octogone lors de l’événement principal de l’UFC 247 lorsqu’il affrontera Dominick Reyes. Ce devrait être un combat très intrigant dans lequel le challenger est extrêmement confiant qu’il détrônera le champion.

Êtes-vous d’accord avec Jon Jones sur le fait que Stephen A. Smith doit faire ses devoirs pour en savoir plus sur l’UFC et le MMA? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/6/2020.