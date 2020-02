Jon Jones dit qu’il lui reste des années dans la division des poids lourds légers

MMA Weekly rapporte que lors du panel d’athlètes de l’UFC 247, le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, a déclaré qu’il lui restait encore des années dans sa course dans la division 205. Voici les faits saillants:

S’il se déplacerait jamais dans une autre division: «À la fin de la journée, j’ai l’impression que si ce n’est pas cassé, ne le répare pas. Tant de choses se sont bien passées dans la division des poids lourds légers. J’ai l’impression qu’il y aura toujours une grande compétition tant que les gars rêvent et aspirent à réaliser de grandes choses. Ce sera mon travail de rester où je suis et d’être un tueur de rêves en quelque sorte. J’ai encore beaucoup d’années dans la division des poids lourds légers, mais je suis également ravi de me mettre au défi. “

Sur ce qui le ferait passer aux poids lourds: «Je sais qu’en fin de compte, c’est à propos des fans. Il s’agit de donner aux fans ce qu’ils veulent. Contrairement à la boxe, ils tiennent parfois de grands combats. Comme (Floyd) Mayweather (et) (Manny) Pacquaio, ce combat a attendu trop longtemps. Je veux contribuer à donner aux fans ce qu’ils veulent quand ils le veulent. Si vous voulez que j’aille dans la division des poids lourds, je pense que l’UFC va ressentir cette demande et nous allons y arriver. “

Sur ce qui est le plus important pour lui: «Je pense que ça grandit. Elle grandit à la fin de la journée. Dominick [Reyes] dit quelque chose sur Instagram et vous pouvez le prendre de deux manières. Il a dit “être un champion ne signifie pas gagner la ceinture, c’est la personne que vous devenez dans la vie et c’est avoir de l’amour et des choses comme ça”, et je suis totalement d’accord avec cela. L’autre moitié de moi a l’impression que c’est sa façon de se préparer à une défaite. Mais à la fin de la journée, en tant qu’artiste martial, ce que cela signifie pour moi, c’est de savoir qu’il y a tellement de choses sur lesquelles nous pouvons travailler. Que ce soit dans votre relation, en tant que père, en tant qu’athlète. Je dis qu’une ceinture noire est une ceinture noire parce qu’ils savent ce qu’ils ne savent pas encore. Je suis vraiment ici en tant que gars qui a tellement plus à apprendre sur la vie. Il y a des gens qui ont perdu plusieurs fois et ils seront champions jusqu’au jour de leur mort. Il ne s’agit donc pas vraiment de gagner ou de perdre. C’est le voyage. Il s’agit de s’améliorer. “