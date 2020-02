Jon Jones dit qu’il montera à plein poids si ses fans le demandent

Le champion semi-complet de UFC Jon Jones est chaque jour plus proche d’une défense de ceinture, ce qui sera ce samedi, quand il affrontera Dominick Reyes, dans UFC 247.

La spéculation sur l’avenir du champion reste un mystère dans la carrière de Jones. Dans une interview à la presse pour le combat ce samedi, l’Américain a évoqué la possibilité de grimper à plein poids, avec l’engagement de rester au top du sport.

“Si vous voulez me voir me battre dans tous les poids, je pense que l’UFC satisfera votre désir et nous le réaliserons,” Dit Jones.

Pour JonesÊtre considéré comme le meilleur du sport est directement influencé par les événements qui se sont déroulés à l’intérieur et à l’extérieur de l’octogone. L’important est de rester concentré et de donner aux fans ce qu’ils veulent voir.

«Cela dépendra de vous. À la fin de la journée, pour être considéré comme le meilleur, il suffit de demander. Vous devez continuer à vous efforcer de participer à chaque conversation. Lorsque vous pensez au meilleur combattant de l’époque, il existe de nombreux facteurs qui influencent. Vous pouvez envisager des compétences. C’est peut-être la façon dont les choses se déroulent. Il peut s’agir de Conor McGregor, qui est un grand homme d’affaires dans le sport. Vous pouvez rendre la paix à l’humanité. Ça peut être beaucoup de choses. Pendant que je suis sur ce sujet, je suis heureux “ déclaré.

Maintenant, le désir d’essayer sur une autre division a plus d’intention qu’auparavant, Jon Il a dit qu’il n’était pas saturé dans le semi-complet. Jones toujours motivé à rester le “Combattant à battre” de sa division et c’est ce qui le fait suivre au sein de la division.

«Beaucoup de choses se passent dans le semi-complet. Je pense qu’il y aura toujours une grande compétition entre les gens qui veulent réaliser de grandes choses. Mon travail consiste à être ici et à être le “tueur de rêves” en quelque sorte. J’ai encore de nombreuses années dans cette division, mais je suis également enthousiasmé par les défis personnels. »conclut-il.