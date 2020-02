Image: UFC sur Instagram

Le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, dit qu’il sera toujours le meilleur combattant du MMA dans 10 ans.

Jones est universellement considéré comme le meilleur combattant MMA livre pour livre de la planète et sans doute le plus grand combattant d’arts martiaux mixtes de tous les temps. S’adressant à Ariel Helwani d’ESPN avant sa défense du titre UFC 247 contre Dominick Reyes, Jones dit qu’il croit non seulement qu’il est le meilleur combattant du monde en ce moment, mais qu’il aura encore 10 ans.

Découvrez ce que Jones a dit à Helwani ci-dessous.

“Au fond de moi, je croyais que je serais dans la situation dans laquelle je me trouve maintenant (en tant que combattant le mieux classé en MMA) et je suis ravi de me voir dans 10 ans, vous savez? Je crois que je serai toujours au top du sport. J’ai toujours eu une très forte conviction que je pouvais être le plus grand de tous les temps, et bien sûr grâce à des années de croyance et de travail acharné, nous sommes ici », a déclaré Jones.

Étant donné qu’il a 32 ans en ce moment, Jones suggère qu’il serait toujours le meilleur combattant du sport à 42 ans, ce qui semble être un exercice difficile compte tenu de la quantité de nouveaux talents qui entrent dans le sport chaque année. Là encore, Jones est vraiment quelque chose de spécial. Il était le combattant le plus dominant de la décennie dans les années 2010 et pourrait commencer les années 2020 avec un coup d’éclat avec une grande victoire sur Reyes le week-end prochain à Houston, au Texas.

Le fait que Jones soit resté si haut dans les rangs depuis tant d’années est incroyable, et s’il veut continuer à gagner et rester au sommet du jeu pendant encore des années, il serait difficile de lui refuser le titre de GOAT de MMA, s’il n’est pas déjà là.

Pensez-vous que Jon Jones sera toujours le meilleur combattant du MMA dans 10 ans?