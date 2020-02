Jon Jones dit qu’il veut vraiment combattre Stipe Miocic parce qu’il sait qu’il le battrait

Jon Jones est confiant qu’il battrait Stipe Miocic s’ils se battaient.

Jones devrait défendre son titre des poids lourds légers dans l’événement principal de l’UFC 247 ce samedi contre Dominick Reyes. Si «Bones» l’emporte, beaucoup espèrent qu’il passera aux poids lourds, ce qu’il a hésité à faire dans le passé. Pourtant, il semble qu’il est ouvert à un mouvement vers le haut pour éliminer le champion de Miocic.

“Je sens que je veux vraiment combattre Stipe Miocic”, a déclaré Jon Jones lors du MMA Show d’Ariel Helwani. “J’ai l’impression de pouvoir le battre.”

Pourquoi Jones pense qu’il serait en mesure de détrôner Miocic en tant que champion des poids lourds est simple. Il montre les deux combats de Daniel Cormier comme preuve.

Il dit également qu’il n’aurait pas besoin d’un combat de mise au point et ferait plutôt ses débuts en poids lourd contre Miocic.

“Je sens que je pourrais le battre totalement, juste sur la base de ses performances avec” DC “, nos différences de vitesse, mon QI de combat, ma polyvalence, ma foi et ma confiance”, a déclaré Jones. “Je pense que je suis le gars pour le battre, c’est sûr. Et je veux frapper pendant que je me sens chaud. Je ne pense pas que j’aurais besoin d’une mise au point. Je suis assez à l’écoute. Je suis assez d’accord. Je me sens bien, je me sens déjà fort. »

Bien que Jones et son équipe aient dit qu’il a du mal à fabriquer des poids lourds légers, Bones est à l’aise avec les poids lourds. Il dit qu’il combattrait environ 230 livres et serait solide à ce poids.

Mais, avant même de pouvoir se battre contre Miocic, Jon Jones doit battre Dominick Reyes à l’UFC 247.

“En ce moment, c’est Dominick Reyes. J’aimerais combattre Miocic, mais en fin de compte aussi, je suis content de faire ce que je fais, mec. Mais j’ai traversé quelques victoires, mec, et ils ont dit ceci: Si ce n’est pas cassé, ne le répare pas », a-t-il dit. «Donc, que j’obtienne le titre des poids lourds, que ce soit contre lui, que ce soit dans quelques années, j’ai juste appris à être dans l’instant, à être reconnaissant de l’endroit où vous vous trouvez. Et l’avenir se prendra en charge. »

