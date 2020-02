Jon Jones écrit l’histoire avec le plus de victoires de titre

L’UFC est retourné au Texas samedi avec l’UFC 247, qui s’est déroulé au Toyota Center de Houston avec une carte principale qui a été diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur ESPN + / UFC Fight Pass.

Deux combats de championnat ont dominé la carte. Dans l’événement principal, Jon Jones (26-1 MMA, 20-1 UFC) a défendu le titre des poids lourds légers de l’UFC par la peau de ses dents avec une victoire unanime ultra-compétitive sur Dominick Reyes (12-1 MMA, 6-1 UFC), tandis que Valentina Shevchenko (19-3 MMA, 8-2 UFC) a totalement dominé Katlyn Chookagian (13-3 MMA, 6-3 UFC) en route vers un TKO de troisième ronde dans le co-événement principal.

Les deux combats pour l’or ont fourni des notes de bas de page historiques, mais ce n’est pas tout ce que la carte avait à offrir. Pour en savoir plus sur les chiffres, consultez ci-dessous pour 50 faits post-événement à venir de l’UFC 247.

* * * *

Général

Le paiement de conformité aux directives promotionnelles de l’UFC pour l’événement s’est élevé à 243 000 $.

Trevin Giles, James Krause, Khaos Williams et Mario Bautista ont remporté 50 000 $ de bonus de combat UFC 247.

Les combattants débutants sont allés 2-1 sur la carte.

L’UFC 247 a attiré une participation annoncée de 17 401 pour un portail en direct de 3 549 418 $.

Les favoris de paris sont allés 6-5 sur la carte. Un combat avait même des chances.

Les favoris des paris se sont améliorés à 3-0 dans les têtes d’affiche de l’UFC cette année.

Le temps de combat total pour la carte des 12 combats était de 2:10:48.

Carte principale

Les 14 victoires de Jones dans les combats de championnat UFC sont les plus marquantes de l’histoire de l’entreprise.

Les 20 victoires de Jones dans la compétition UFC des poids lourds légers sont les plus marquantes de l’histoire de la division.

La séquence de 18 matchs sans défaite de Jones contre l’UFC est la plus longue parmi les combattants UFC actifs.

La séquence de 18 matchs sans défaite de l’UFC contre Jones est la plus longue de l’histoire de l’entreprise.

La séquence de 18 matchs sans défaite de l’UFC avec Jones dans la compétition des poids légers est la plus longue séquence active dans la catégorie de poids et la plus longue de l’histoire de la division.

La séquence de quatre victoires consécutives de Jones contre l’UFC chez les poids lourds légers est à égalité avec Corey Anderson pour la plus longue séquence active de la division.

Les 1 835 frappes totales de Jones débarquées dans la compétition UFC des poids lourds légers sont les plus marquantes de l’histoire de la division.

Les 1 473 frappes importantes de Jones dans la compétition UFC des poids lourds légers sont les plus marquantes de l’histoire de la division.

Les 42 éliminations de Jones débarquées dans la compétition des poids lourds légers de l’UFC sont les quatrièmes plus importantes de l’histoire de la division derrière Anderson (53), Rashad Evans (50) et Ryan Bader (46).

Le temps total de combat de Jones de 5:40:15 dans la compétition UFC des poids lourds légers est le plus dans l’histoire de la division.

Reyes a vu sa séquence de 12 victoires consécutives interrompue pour la première défaite de sa carrière.

Les deux défenses consécutives du titre des poids mouches UFC chez Shevchenko sont les plus marquantes de l’histoire de la division.

Shevchenko s’est améliorée à 5-0 depuis qu’elle a chuté dans la division poids mouche de l’UFC en février 2018.

La séquence de cinq victoires consécutives de Shevchenko à l’UFC au poids de la mouche féminine est la plus longue séquence active de la division.

Les cinq victoires de Shevchenko dans la compétition de poids mouche féminin UFC sont les plus marquantes de l’histoire de la division.

Les trois victoires d’arrêt de Shevchenko dans la compétition féminine de poids mouche de l’UFC sont à égalité au deuxième rang de l’histoire de la division derrière Gillian Robertson (quatre).

Les deux victoires de Shevchenko dans les compétitions féminines de poids mouche UFC sont à égalité avec Maycee Barber pour la plupart dans l’histoire de la division.

Shevchenko a remporté le huitième KO de l’histoire de l’UFC grâce à la position du crucifix. Gary Goodridge, Matt Hughes, Dong Hyun Kim, Paul Kelly, Jon Jones, Daniel Cormier et Tyson Pedro ont également accompli l’exploit.

Shevchenko a terminé au moins un takedown contre neuf de ses 10 adversaires de l’UFC.

Chookagian est tombée à 4-2 depuis qu’elle est passée à la division des poids mouches de l’UFC en janvier 2018.

Chookagian a subi la première défaite par élimination directe de sa carrière.

Justin Tafa (4-1 MMA, 1-1 UFC) a remporté ses quatre victoires en carrière par KO.

Juan Adams (5-3 MMA, 1-3 UFC) a subi trois défaites consécutives après avoir commencé sa carrière sur une séquence de cinq victoires consécutives.

Adams a subi ses deux pertes d’arrêt de carrière par KO.

La séquence de victoires consécutives de Dan Ige (13-2 MMA, 5-1 UFC) à cinq combats UFC en poids plume est la quatrième séquence active la plus longue derrière Arnold Allen (sept), Zabit Magomedsharipov (six) et Alexander Volkanovski (six).

Mirsad Bektic (13-3 MMA, 6-3 UFC) a subi des pertes consécutives pour la première fois de sa carrière.

Bektic a subi la première perte de décision de sa carrière.

Derrick Lewis (23-7 MMA, 14-5 UFC) 14 victoires dans la compétition poids lourds de l’UFC sont les quatrièmes plus importantes de l’histoire de la division derrière Andrei Arlovski (17), Frank Mir (16) et Junior Dos Santos (15).

Le dérapage perdant de trois combats d’Ilir Latifi (14-8 MMA, 7-6 UFC) est le plus long de sa carrière. Il n’a pas remporté de victoire depuis février 2018.

Latifi n’a pas réussi à ses débuts en poids lourds à l’UFC.

Carte préliminaire

Giles (12-2 MMA, 3-2 UFC) est passé à 2-2 depuis qu’il a chuté dans la division des poids moyens de l’UFC en décembre 2017.

Krause (27-8 MMA, 8-4 UFC) a subi trois de ses quatre pertes UFC par décision.

Lauren Murphy (12-4 MMA, 4-4 UFC) est passée à 3-1 depuis qu’elle est passée à la division des poids mouches de l’UFC en décembre 2017.

Andrea Lee (11-4 MMA, 3-2 UFC) a subi des pertes consécutives pour la première fois de sa carrière.

Lee a subi ses deux pertes à l’UFC par décision partagée.

Alex Morono (17-6 MMA, 6-3 UFC) a subi ses trois pertes d’arrêt de carrière par KO.

Miles Johns (10-1 MMA, 1-1 UFC) a vu sa séquence de victoires de 10 combats interrompue pour la première défaite de sa carrière.

Domingo Pilarte (8-3 MMA, 0-2 UFC) a subi la première défaite par élimination directe de sa carrière.

Andre Ewell (15-7 MMA, 3-2 UFC) a remporté ses trois victoires UFC par décision.

Jonathan Martinez (11-3 MMA, 2-2 UFC) a subi ses deux pertes UFC par décision.

Youssef Zalal (8-2 MMA, 1-0 UFC) a remporté la première victoire décisive de sa carrière.

Austin Lingo (7-1 MMA, 0-1 UFC) a vu sa séquence de sept victoires consécutives interrompue pour la première défaite de sa carrière.

Michael Carroll, analyste de recherche et producteur de statistiques en direct à l’UFC, a contribué à cette histoire. Suivez-le sur Twitter @MJCflipdascript.

